CHP’den Bahçeli’nin HDP çıkışına yanıt: ‘Parti kapatarak demokrasi sürmez’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, dün CHP MYK öncesi yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Kiraları devletin üstlenmesi, evet ama bu yetmez. Biz kira desteği dışında 16 tedbir daha önermişiz. Bunların neredeyse tamamını diğer ülkeler yapmış. Esnafını borç batağından kurtarmış. Siz de yapın.

SORUŞTURMA NE OLDU?

Genel Başkanımız açık açık tehdit edildi. Bu soruşturma ne aşamada?

Artık Tarzan zorda. Bakanlar, Meclis kürsüsüne çıkıp milletin seçtiği vekillere bağırıp çağırıyor, ağızlarına geleni saydırıyor. Beyler, siz o kürsüye milletin vekiline bilgi vermek, millete hesap vermek için çıkıyorsunuz. Yeter artık. (Asgari ücret) Havuz müteahhitlerine dolarla, Euro ile verdikleri garantileri ödemek için her gerekçeyi uyduran hükümet, emekçiler için ortalama ücret haline gelen asgari ücret konusunda ağzını açmıyor. (Bahçeli’nin HDP kapatılsın çağrısı) Bizim dileğimiz hiçbir partinin kapatılmamasıdır. Parti kapatılarak demokrasi sürdürülemez. Bu konuyla ilgili prosedür bellidir, prosedürün nasıl işleyeceği de bellidir.”

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da MYK’da taciz iddialarıyla ilgili, iktidarın CHP’yi yıpratmak ve gündemi değiştirmek için bu tür yollara başvurduğunu dile getirdi: “Onlar ne yaparsa yapsın biz Türkiye’nin sorunlarına odaklanacağız, önümüze bakacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA AKSAKAL’DAN REFORM RAPORU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü. Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Oğuz Kaan Salıcı da yer aldı. Görüşmede DSP Genel Başkanı Aksakal, Kılıçdaroğlu’na “Ekonomi, hukuk, demokrasi ve insan hakları reformu” konusunda hazırladıkları raporu sundu. Kılıçdaroğlu’nun ise muhalefet partilerinin yaptığı bu tür çalışamları çok olumlu bulduğunu söyleyerek, raporu dikkatle inceleyeceğini söylediği aktarıldı. ANKARA