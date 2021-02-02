CHP’den, ayrılan vekillere: Sel gider kum kalır

NEVŞEHİR İSTİFASI

“AK Partili Nevşehir belediye başkanı canlı yayında dudakları titreyerek, dudaklarını kemirerek istifa ettiğini söyledi. 21 aylık başkanlığında bu adamın sağlığını ve psikolojisini bu kadar bozacak neler yaşandı ve belediye başkanını bu istifaya ne götürdü? Bu istifanın arkasında yolsuzluk, rüşvet iddiaları var mı? Bunlarla ilgili hiçbir şey yansımadı, sorgulanmadı bile. Ama partimizden üç milletvekili istifa etti, suskun medya anında 1.5 dakika içinde kıyametleri koparmaya başladı. Kimsenin şüphesi olmasın, sel gider kum kalır. Kişiler gelir geçer, CHP ve cumhuriyetimiz ilelebet payidar olmaya devam eder.

BUNLARI ASLA UNUTMAYIZ

İstifa tek taraflı bir müessesedir. İstifa partimizden ayrılan arkadaşların takdiridir. Ama tam da partimiz iktidara yürürken, vefa duygusunu unutup giderken partimize ve partililerimize cumhur ittifakının ağzıyla yönelttikleri iftiraları ve ettikleri hakaretleri asla kabul etmeyiz. Bunları da asla unutmayız. Ayrıca hem parti içinde kalıp hem de yeni partisinin tüzüğünün, programının hazır olduğunu söyleyenlerin açıklamalarını da doğru bulmayız; bu, siyasi ahlakla bağdaşmıyor. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor, notunu da veriyor.

ERDOĞAN’A YANIT

(Erdoğan’ın suçlaması) Daha yeni AK Parti Grup Başkanvekili, üç milletvekilinin istifası üzerine açıklama yaptı; tweet attı. Ne diyor; ‘Bu istifalar buzdağının görünen yüzü. Bunlar CHP’nin iyi günleri.’ Grup başkanvekilinin, kendilerine muhalefet eden siyasi partilere yönelik kirli senaryolar hakkında bilgisi nereden geliyor? Yüzsüzlük, pişkinlik, arsızlık sözlerini geldiği yere aynen iade ediyoruz. (Akşener’in ‘Gizli el’ ifadesi) Aslında bu elin kim olduğunu tarif etmeye hiç ihtiyaç yok. Bu işi öyle gizli saklı değil, davul zurnayla yapıyor.

SENKRON TUTMUYOR

(Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Cemil Çiçek’in “Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı” sözleri) Sayın Çiçek eski bir Adalet Bakanı ve hukukçu olarak konuşmuş. Hukukçu olarak da doğruları söylemiş. Ama Sayın Çiçek’in bir başka şapkası daha var; Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Diğer beyanı veren (Mehmet) Uçum da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Anlaşılan hukukta yapılan reformlar konusunda da bir türlü anlaşamıyorlar.”

CHP YALOVA’DA TOPLU İSTİFA

CHP Yalova İl Başkanlığı'ndan Muharrem İnce'nin kardeşi İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin İnce'nin de aralarında bulunduğu 350 üye toplu olarak istifa etti. Önceki dönem CHP Yalova İl Teşkilatı Sekreteri Cavit Kamil Osman, basın açıklamasında “Bildiğiniz üzere çok değerli üç milletvekilimiz ve bir belediye başkanımız partimizden istifa ettiler. Bizler de CHP tabanı olarak, genel merkezin bu tutumundan memnun değiliz. Parti içi demokrasi ve Atatürk çizgisinden uzaklaşmış bir parti haline geldik. Sayın Muharrem İnce önderliğinde kurulan ‘Memleket Hareketi’ne inanan seçmenler olarak, Yalova’da ‘Memleket Hareketi’ meşalesini yakmak üzere toplandık” dedi. (Cem Mete OKUR/ DHA)