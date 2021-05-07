‘CHP’den ayrılan eleştirmesin’
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, HSK’ya üye seçimi ile ilgili tartışmalara değinerek, “Biz HSK gibi önemli bir kuruma ehliyet ve liyakat, başvuranların öz geçmişi, Yargıtay’da dosyaları ve kararlarına bakarak seçelim arzusundayız. Ama AK Parti istiyor ki seçimin şeklini de ben tayin edeyim. Öyle yaparsa bu iş mahkemede biter” dedi.
Altay, TBMM’de yaptığı basın toplantısında CHP’den ayrılıklara da değindi: “Kendilerine yeni bir siyasi yol çizer, yeni arayışlar için bunu yaparlar. İstifa edenlere tavsiyem şudur: Yeni siyasi yaşamlarında başarılar dilerim ama partiden istifa ederken yıllarca içinde bulunup görev aldıkları partiyi karalamak yeni siyasi yaşamlarına bir katkı sağlamaz. Kişisel beklentilerle CHP’den istifa edenlerin partiyi acımasızca karalamaları yakışık almaz.”
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