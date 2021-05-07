‘CHP’den ayrılan eleştirmesin’

Altay, TBMM’de yaptığı basın toplantısında CHP’den ayrılıklara da değindi: “Kendilerine yeni bir siyasi yol çizer, yeni arayışlar için bunu yaparlar. İstifa edenlere tavsiyem şudur: Yeni siyasi yaşamlarında başarılar dilerim ama partiden istifa ederken yıllarca içinde bulunup görev aldıkları partiyi karalamak yeni siyasi yaşamlarına bir katkı sağlamaz. Kişisel beklentilerle CHP’den istifa edenlerin partiyi acımasızca karalamaları yakışık almaz.”

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