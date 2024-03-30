×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP’den AYM’ye TRT şikâyeti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#AYM#TRT
CHP’den AYM’ye TRT şikâyeti
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 07:00

CHP, ‘TRT’nin muhalefete karartma uyguladığı’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici başvuruya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: “Siyasi partiler, seçim takviminde TRT’den kuşak spotu, çerçeve reklam ve sponsor içerik olmak üzere üç şekilde reklam rezervasyonu gerçekleştirmekte ve bunlar yayınlanmaktadır. Televizyon kanalları reklamIarının yayınlanması, rezervasyon yöntemiyle kanallardan talep edilmektedir. CHP; TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yüzlerce kez reklam yayınlanması için başvuruda bulunmuşsa da TRT bu reklamların hiçbirisini yayınlamamış, parasını aldığı reklamları yayınlamayarak kamuyu zarara uğratmıştır. TRT’nin tarafsızlıktan uzak tutumu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin her alandaki çalışmalarına ve siyasi söylemlerine sistematik bir şekilde yer vermemesi basın özgürlüğünün ihlali anlamına gelir.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#AYM#TRT

BAKMADAN GEÇME!