CHP’den AYM’ye TRT şikâyeti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici başvuruya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: “Siyasi partiler, seçim takviminde TRT’den kuşak spotu, çerçeve reklam ve sponsor içerik olmak üzere üç şekilde reklam rezervasyonu gerçekleştirmekte ve bunlar yayınlanmaktadır. Televizyon kanalları reklamIarının yayınlanması, rezervasyon yöntemiyle kanallardan talep edilmektedir. CHP; TRT 1, TRT Haber ve TRT Spor kanallarında yüzlerce kez reklam yayınlanması için başvuruda bulunmuşsa da TRT bu reklamların hiçbirisini yayınlamamış, parasını aldığı reklamları yayınlamayarak kamuyu zarara uğratmıştır. TRT’nin tarafsızlıktan uzak tutumu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin her alandaki çalışmalarına ve siyasi söylemlerine sistematik bir şekilde yer vermemesi basın özgürlüğünün ihlali anlamına gelir.”