CHP’den askeri okullar yeniden açılsın teklifi

Ceylan kanun teklifinin gerekçesinde şunları dile getirdi: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iyi eğitimli nitelikli insan kaynağı, bu okulların mezunu olan öğrenciler arasından çıkmaktadır. Ülkenin kurucu değerlerine bağlı, yüzyıllardan süre gelen devlet geleneğine tabi, dosta güven düşmana korku salan, silahlı kuvvetlerimizin yeniden inşası sürecinde nitelikli ve askerlik mesleğinin ruhunu taşıyan subay ve astsubayların yetiştirilmesinde sunacağı katkıdan ötürü, kapatılan bu kurumların yeniden açılması gerekmektedir.”