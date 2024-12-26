CHP’den asgari ücret mitingleri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün, asgari ücret gündemiyle partisinin önce MYK’sını ardından da milletvekillerini topladı. Olağanüstü toplanan MYK’da “sefalet ücreti” diye nitelenen yeni asgari ücret rakamına karşı sahada olunması kararlaştırıldı. Dünkü Meclis görüşmelerinin ‘boykot’ edilmesi kararı alınarak, Ankara’daki 100 kadar milletvekili asgari ücretlilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde saha çalışması yapmakla görevlendirildi. Özel de Türk-İş ve Hak-İş ile yüz yüze, DİSK ile de zoom üzerinden görüştü.

PAZAR ZİYARETİ

Sendika turu öncesinde de Yenişehir Pazarı’na giderek pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Özel, asgari ücret için önümüzdeki yıl hep sahada olacağını söyledi. “Türkiye’nin dört bir yanına gezeceğim” diyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da eleştirerek, “Tayyip Bey pazara gelebilir mi? Eskiden görüyorduk, ilk zamanlar pazara gidip sohbet ediyordu, şimdi gezebiliyor mu” dedi. Özel, daha sert muhalefet yapmaları yönündeki talepler üzerine de, “Elimize sopa alıp da muhalefet yapacak halimiz yok, sözümüzle yapıyoruz. Bütün Türkiye’de geçim yoksa seçim var diyerek erken seçim mitingleri yapacağız” diye konuştu. Özel, sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla Cumartesi günü Ankara’da yapılacak asgari ücret mitingine katılacağını da duyurdu.

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CHP’DE EN AZ 30 BİN LİRA

CHP’nin dünkü MYK toplantısında partili belediyelerin uygulayacağı asgari ücret de konuşuldu. Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP olarak asgari ücretin en az 30 bin lira olması önerisinin dillendirildiği anımsatılarak, partili belediyelerin de bu rakamı uygulaması kararı benimsendi. Özel’in de, CHP Genel Merkezi’nde basına kapalı yapılan milletvekilleriyle toplantıda MYK’da alınan bu karara ilişkin, “CHP’li belediyelerin toplu iş sözleşmesi daveti ve imzası 30 bin liranın altında olmayacak” dediği bildirildi.

‘ENFLASYONU DÜŞÜRMEZ’

Özel, Türk-İş ve Hak-İş ziyaretlerinin ardından şunları söyledi. “Türk-İş’in son toplantıya katılmaması, bu emrivakiye alet olmaması da son derece önemli. Türkiye’de bu kadar gelir dağılımı bozukken, asgari ücreti baskılarsanız bu enflasyonu düşürmez. 2002’de asgari ücretle 7, 20024’te 5, bugün verdikleri 22 bin lirayla ise 4,5 çeyrek altın alınıyor, daha ocak ayı gelmeden yarım çeyrek kayıp. 20 kilo kıyma, 230 simit kayıp. Tayyip Bey çıkmış, ‘Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedik’ diyor. İşte bu sene bariz ezdirdin.”

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İNÖNÜ’YE 51. YIL ANMASI

- Kurtuluş Savaşı’nda 1’inci ve 2’nci İnönü Meydan Muharebeleri’nin komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 51’nci yıldönümünde dün Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenle anıldı. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, İnönü’nün kızı Özden Toker, çok sayıda CHP’li ve İnönü Ailesi de katıldı.

Protokol heyeti Anıtkabir’de önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu, ardından da İnönü’nün Anıtkabir’deki mozolesine geçerek çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Özel ve protokol üyeleri, tören bitiminde İnönü ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

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BİZİM ASGARİ ÜCRETİMİZ 30 BİN TÜRK LİRASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında asgari ücret konusunda hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Özel özetle şunları kaydetti:

“Talimatımızı belediye başkanlarımıza geçtik. Hiçbir CHP’li belediye 30 bin liranın altında bir toplu iş sözleşmesi teklifiyle işçiye gitmeyecek. Bunun altında bir ücrete imza atmayacağız. Bizim asgari ücretimiz 30 bin lira. Ayrıca yeni bir Asgari Ücret Komisyonu için kanun teklifi hazırlayacağız.

İşçisine TÜİK oranında zam vermeyen firmaları, ifşa edeceğiz. Malını almayacağız. Tüketimden gelen gücümüzü göstereceğiz. Tayyip Bey’e uyup da işçisini ezmeye kalkanın karşısındayız. Bize uyanı sonuna kadar destekleyeceğiz.

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Kış geçiyor, kurt yediği ayazı unutmuyor. Tayyip Bey bu sözümü unutmasın. Bugün çocuğuna çorap alamayan adam 3 sene sonra onu destekleyecek değil. Seçimi zorlayacağız. Seçim bütçesi hazırlıyoruz. Cuma günü Parti Meclisimizde oylayacağız.”