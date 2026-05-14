CHP’den ‘ara seçim’ turu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen dün Meclis’te DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti grup yöneticilerini ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından açıklama yapan Günaydın özetle şunları söyledi:

“Türkiye’nin yönetilme sorunları var ve yapılan araştırmalar toplumun üçte ikisinin bir erken seçim istediğini gösteriyor. Anayasal bir zorunluluğa uyalım ve bunun gereğini yerine getirelim. ”

TEMELLİ: TARTIŞACAĞIZ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de “Diğer taraftan ara seçim konusunda önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Anayasa 78 ortada. Biz bu konuyu bir an önce kurullarımıza ileteceğiz, kurullarımızla tartışacağız ve bu görüşmenin sonuçlarını sizlerle de paylaşacağız” dedi.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından eş zamanlı bir mesaj yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bu ülkenin yarınlarına olan inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Artık, ülkemizin kirli siyasetin gölgesinden kurtulduğu, hukukun üstünlüğünün hâkim olduğu, demokrasinin güçlendiği bir geleceği hep birlikte kurmak zorundayız. Birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Ve Türkiye’ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz.”