CHP’den anket: Seçmenin yüzü Batı’ya dönük

- İYİ Partili seçmenin ikinci parti olarak CHP’yi seçme oranı yüzde 57. AK Parti ve MHP’li seçmenin ikinci parti olarak birbirlerini seçme oranı yüzde 65. CHP ile HDP arasında da yakınlaşma var. HDP’li seçmenin yüzde 60’ının ikinci partisi CHP ve HDP’lilerin bir diğer ikinci partisi yok. Seçmen sadakati CHP’de yüzde 88.6, HDP’de yüzde 90.3, AK Parti’de ise yüzde 83.2 oranında.

YENİ PARTİLERE İLGİ DÜŞÜK

- Seçmenin dörtte biri yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor. AK Partililerin yüzde 10’u, MHP’li seçmenlerin yüzde 15’i bu fikirde. Ancak bunun yanı sıra Ahmet Davutoğlu liderliğinde Gelecek Partisi ile Ali Babacan’ın parti girişimine ilgi henüz oldukça düşük. Bu partiler hakkında kanaatler henüz olgunlaşmamış. 2018’den bu güne neredeyse her dört seçmenden biri siyasi tercihini değiştirmiş durumda.

- Seçmenin yüzü Batı’ya dönük. Ancak ABD karşıtlığı güçlü. Çoğunluk Avrupa Birliği’nden yana. Sırasıyla Arap Birliği, ABD ve İran en uzak durulması gerekenler listesinde üst sırada. Seçmenin yüzde 66’sı Türkiye’nin Suriye politikasını yanlış buluyor.

- Ankete göre seçmen, hakimlerin adilliğine 10 üzerinden 4.2 puan veriyor. Seçmenin yüzde 77’si siyasi görüşlerini sosyal medyada paylaşmaktan çekiniyor.