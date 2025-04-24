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CHP’den Anıtkabir’e yürüyüş

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#CHP#Anıtkabir#YÜRÜYÜŞ
CHP’den Anıtkabir’e yürüyüş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 07:00

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 1. Meclis’ten Anıtkabir’e yürüdü.

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Ankara Valiliği’nin izin vermediği miting ve yürüyüş yoğun katılımla gerçekleşti. Miting ve yürüyüşe ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Özel, 1. Meclis’in önünde düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde özetle şunları söyledi: “CHP olarak ne yılarız ne korkarız ne de Atamızla aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar, geçeriz. Türkiye’nin bütün çocuklarına sesleniyoruz; bayramınız kutlu olsun çocuklar. Türkiye’nin bütün demokratlarına, bütün milliyetçilerine, bütün muhafazakarlarına, bütün aydınlarına ve tüm Atatürkçülere sesleniyoruz; biz Meclis’in kıymetini biliriz, egemenliğin kıymetini biliriz. Milli Egemenlik Bayramınız kutlu olsun. Burada bizi durdurmak isteyenlere, bize engel olmak isteyenlere bir kez daha milletin gücünü ve bizim onlardan aldığımız gücü göstermek isteriz.”

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#CHP#Anıtkabir#YÜRÜYÜŞ

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