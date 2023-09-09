CHP'den Anıtkabir ziyareti: Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

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CHP lideri Kılıçdaroğlu ve partililerden oluşan CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyüp, CHP'nin Kurucu Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra heyet saygı duruşunda bulunuldu. Ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı: