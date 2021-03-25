CHP’den ‘anayasa’ çağrısına yanıt: Gölge etme

Altay, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Yeni sivil anayasa diyor. Çöken tek adam rejimini anayasa yaması kurtarmaz unutma. Önce anayasaya gölge etme, çiğneme, Meclis’e baskı yapma, yargıya talimat verme, insanların yaşam tarzına karışma, toplumu bölme, devleti çürütme. AİHM ve AYM kararlarına uy, Osman Kavala’yı rehin tutar gibi cezaevinde tutma, biz de senin bir parça demokrasiye ısındığını, demokrasiyi içselleştirmeye başladığını düşünelim ve inanalım.

AYASOFYA İMAMI TEPKİSİ

Erdoğan kutuplaştırma ve ötekileştirme politikasını terk etti. Kutuplaşma ve ötekileşmenin gitmesi güzel ama bunu yerine kin ve nefret siyaseti alması çok vahim.

Bu ülkede çeşitli alanlarda vesayet nitelemeleri çok yapıldı. Ama şimdi bir de başımıza imam vesayeti çıktı. İmamlar siyasete ve iktidara ayar vermeye, Meclisin en büyük partisinin grup başkanvekillerine ayar çekmeye başladılar. Vallahi ben rahatsız oldum. Devleti artık seçilmişler değil atanmışlar sevk ve idare eder hale geldi. Devletin atanmış memuru, imamı siyaset yapıyor, siyasetçiler ne yapıyor? Onu da milletimizin takdirine bırakıyorum.”

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