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CHP’den Anayasa çağrısı

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#CHP#Anayasa#Faik Öztrak
CHP’den Anayasa çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Perşembe günü Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşülecek başörtüsü ve aileye ilişkin Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili CHP’den iktidara çağrı geldi.

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 6’lı Masa’nın son toplantısının ardından liderlerin yaptığı ortak açıklamada iktidara, “Eğer samimiysen muhalefetten gelecek önerilere önyargısız yaklaş” çağrısında bulunduğunu anımsatarak, “Şimdi başörtüsüne gollük pas diyen Erdoğan’ın bu meseleyi çözmek konusunda ne kadar samimi olduğunu hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirilerini alkışlayan komuta kademesiyle ilgili kışlaya siyasetin bulaştırılmaması uyarısının kamuoyundan çok büyük destek aldığını da belirten Öztrak, “Bu konuda partimize çok sayıda olumlu dönüş var. Ordumuz milletin ordusudur. Kışlaya siyaset sokmanın bedeli her zaman çok ağır olmuştur. 15 Temmuzun acıları daha unutulmamıştır. Memurlar hükümetin değil devletin memurudur ” dedi.

 

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#CHP#Anayasa#Faik Öztrak

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