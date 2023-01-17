CHP’den Anayasa çağrısı

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 6’lı Masa’nın son toplantısının ardından liderlerin yaptığı ortak açıklamada iktidara, “Eğer samimiysen muhalefetten gelecek önerilere önyargısız yaklaş” çağrısında bulunduğunu anımsatarak, “Şimdi başörtüsüne gollük pas diyen Erdoğan’ın bu meseleyi çözmek konusunda ne kadar samimi olduğunu hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik eleştirilerini alkışlayan komuta kademesiyle ilgili kışlaya siyasetin bulaştırılmaması uyarısının kamuoyundan çok büyük destek aldığını da belirten Öztrak, “Bu konuda partimize çok sayıda olumlu dönüş var. Ordumuz milletin ordusudur. Kışlaya siyaset sokmanın bedeli her zaman çok ağır olmuştur. 15 Temmuzun acıları daha unutulmamıştır. Memurlar hükümetin değil devletin memurudur ” dedi.