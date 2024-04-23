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CHP’den Alevilik açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Deniz Yücel#Alevilik
CHP’den Alevilik açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2024 07:00

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Yücel, özetle şunları söyledi:

“Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiş. Cemevlerini hala Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesi altında tutarak Alevi yurttaşlarımızın ibadetlerine ve Alevilik inancına bir kültürel değer muamelesi yapan zihniyet, lütfetmiş ve cemevlerinden -eğer şartları sağlarsa- aydınlatma gideri almayacakmış. Cemevlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde işi ne? Cemevi kültür sanat kurumu ya da tanıtım ofisi değildir, ibadethanedir. Alevilik de kültürel bir etkinlik değil, inançtır. Cem ve semah da birer kültürel aktivite değil, ibadettir. Aleviler vergilerini ödüyor ama Diyanet’ten haklarını alamıyor.”

 

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#CHP#Deniz Yücel#Alevilik

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