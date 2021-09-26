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CHP’den Akşener’in başbakanlık çıkışına ilk yorum: ‘İttifakın adayının kim olduğunu göstermez’

#Meral Akşener#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#CHP
CHP’den Akşener’in başbakanlık çıkışına ilk yorum: ‘İttifakın adayının kim olduğunu göstermez’
Bülent Sarıoğlu

“Ben cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in sözlerini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “Sayın Akşener’in sözleri ittifakın adayının kim olduğunu göstermez. Aslında hâlâ kendisinin (Akşener) de aday olabileceğini gösterir” dedi. CHP’li Özgür Özel de henüz ortak isim belirlenmediğine dikkat çekti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili “Ben aday değilim, ben başbakanlığa adayım” sözleriyle Millet İttifakı’ndaki adaylık arayışı yeni bir boyuta taşındı. CHP’li yöneticiler, Akşener’in çıkışını ‘memnuniyet verici’ bulmakla birlikte temkinli karşıladı.

‘BU KONUDA ÖN ANLAŞMA YOK’

Akşener, bu konuyu Kılıçdaroğlu ile konuşmadıklarını belirterek, “Bu benim şahsi kararım, kimseyle müzakere etmiş değilim. Sadece partide arkadaşlarım biliyor” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da “Bildiğim kadarıyla bu konuda bir ön anlaşma yok” diye konuştu.

KEMAL BEY DE CHP’NİN ADAYI AMA

CHP’li Kuşoğlu, diğer soru işaretlerini ise şöyle yanıtladı: “Şu anda başbakanlık yok. Bu, Anayasa değişikliği olduktan sonraki konu. Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı, Meral Hanım’ın Başbakan olduğu bir yapılanmaya gidilebilir. Ama bu parlamenter sisteme dönüş yapıldıktan sonra düşünülmesi gereken bir konu. Meral Hanım aslında, ülkenin geleceği için liderlerin ne kadar fedakâr davranabileceklerini, anlayışlı, uzlaşmacı olabileceklerini gösteriyor. Önemli olan o sistem değişikliğini gerçekleştirmek, Meral Hanım’ın işaret ettiği de bu. Her partinin genel başkanı doğal aday olduğu gibi Kemal Bey de CHP’nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Ama ittifakın adayı henüz belli değil.

ADAYLIĞINI GÖSTERİR

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Sayın Akşener’in sözleri ittifakın adayının kim olduğunu göstermez, bununla ilgili bir tercihi ortaya koymaz. Aslında hâlâ kendisinin (Akşener) de aday olabileceğini gösterir. Çünkü başbakanlık henüz yok. Bunun taktik amaçlı bir strateji olduğunu düşünmüyorum, elbette açıklamasında samimidir. Ama siyasi koşullar değişkendir ve günü geldiğinde ona uygun karar alınır. Kemal Bey ne kadar bizim adayımızsa, ittifakın karar alacağı güne kadar Meral Hanım da partisinin adayıdır. Yani buna hakları vardır ve isterlerse kullanırlar.”

ORTAK ADAY HENÜZ BELİRLENMEDİ

CHP’li Özgür Özel de ittifakın henüz ortak isim belirlemediğini vurgulayarak, “Partilerin yetkili organları değerlendirmeler yapıp, liderler beraber bu meseleleri görüşecek ve ortak bir karara varılacak. Konu nasıl bir Cumhurbaşkanı ve nasıl bir geçiş süreci olduğu. Sürecin son derece iyi gittiğini ifade etmek lazım” dedi.

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#Meral Akşener#Cumhurbaşkanlığı Seçimi#CHP