Gündem Haberleri

CHP'den AK Parti'ye başka transferler olacak iddiası | Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan iddialara yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından başka transferlerin olacağı iddia edildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal hakkında çıkan CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından kulislerdeki hareketlilik sürüyor. CHP'li başka belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçebileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

BURCU KÖKSAL "CHP'DEN AYRILACAK" İDDİASINI CEVAPLADI

O belediye başkanlarından birinin, sık sık CHP yönetimi ile ters düşen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Burcu Köksal olacağı ileri sürüldü. Köksal, CHP’den ayrılacağı yönündeki iddiaları yalanladı ancak kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"MENFAAT ELDE EDEMEYEN SALDIRIYOR"

Köksal, belediyeden menfaat elde edemeyenler tarafından bu iddiaların ortaya atıldığını ve kendisine saldırıldığını söyledi. Özellikle CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultayın öncesi ve sonrasında yaşanan süreçlere dikkat çekti.

"KAPIDAN KOVDULAR BACADAN GİRDİM"

Köksal, "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider" ifadelerini kullandı.

