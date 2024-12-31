×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP’den AB’ye vize mektubu

Güncelleme Tarihi:

#CHP #AB#Vize Mektubu
CHP’den AB’ye vize mektubu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 07:00

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AB büyükelçilerine gönderdikleri yeni yıl kutlama mektubunda vize sorununa dikkat çektiler.

Haberin Devamı

Gençlerin yaşadığı vize sorununa işaret edilen mektupta özetle şöyle denildi:

GENÇLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYİN

“Geçirdiğimiz yılda takip ettiğimiz konulardan biri de yurtdışındaki saygın üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimizin vize aşamasında yaşadığı sorunlar oldu. Belgelerini eksiksiz tamamlamalarına ve resmi kabul mektupları almalarına rağmen süreçte gecikmeler yaşanması veya vize başvurularının reddedilmesi nedeniyle çok sayıda gencimiz mağduriyet yaşadı. Gençlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına atacağınız tüm adımlarda her türlü işbirliği ve destek için yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.”     

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#AB#Vize Mektubu

BAKMADAN GEÇME!