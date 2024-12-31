CHP’den AB’ye vize mektubu

Haberin Devamı

Gençlerin yaşadığı vize sorununa işaret edilen mektupta özetle şöyle denildi:

GENÇLERİMİZİ MAĞDUR ETMEYİN

“Geçirdiğimiz yılda takip ettiğimiz konulardan biri de yurtdışındaki saygın üniversitelerde eğitim almak isteyen öğrencilerimizin vize aşamasında yaşadığı sorunlar oldu. Belgelerini eksiksiz tamamlamalarına ve resmi kabul mektupları almalarına rağmen süreçte gecikmeler yaşanması veya vize başvurularının reddedilmesi nedeniyle çok sayıda gencimiz mağduriyet yaşadı. Gençlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve gelecekte benzer durumların yaşanmaması adına atacağınız tüm adımlarda her türlü işbirliği ve destek için yardımcı olmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz.”