CHP’den 81 ilde Venezuela peyniri eylemi

Açıklamaların İstanbul ayağında konuşan İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Venezuela’dan alınan peynirleri eleştirerek, “200’e yakın peynir çeşidi zenginliğiyle Türkiye adeta bir peynir cennetidir” dedi.

Canan Kaftancıoğlu’nun Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda yaptığı açıklamaya ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaftancıoğlu’nun hedefinde iktidar partisi vardı. Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“Son 14 yılda devletin çiftçimize Tarım Kanunu gereği ödemesi gereken 175 milyar TL’lik destek ödenmemiştir. Bu devletin her bir çiftçi ailesine 80 bin 754 lira borçlu olduğu anlamına gelir. 200’e yakın peynir çeşidi zenginliğiyle adeta bir peynir cenneti olan, dünya genelinde peynir üretiminde onuncu, koyun sütü üretiminde ikinci, keçi sütü üretiminde sekizinci, manda sütü üretiminde dokuzuncu sırada olan ülkemiz yerine Venezuela tercih edilerek, ne kadar yerli ve milli olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Nitekim Türkiye’deki yerel seçimlerden önce 25 kuruşa çıkarılan süt destekleri, seçim sonrasında 10 kuruşa indirilmiş, ardından da 15 kuruşa çıkarılmıştır. Girdi fiyatları sürekli artarken, arttırılması gereken destek, süt üreticisinin cebinde kepçe ile alınmış, sonra damlalıkla ancak bir kısmı geri verilmiştir.”