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CHP’den 81 ilde ‘Benim Hakkım’ broşürü

#CHP#Broşür#Dünya İnsan Hakları Günü
CHP’den 81 ilde ‘Benim Hakkım’ broşürü

CHP dağıttığı broşürlerde, “Demokrasi senin hakkın. Tam bağımsız bir ülkede, evrensel insan haklarına uygun yaşamak senin hakkın” ifadelerini kullandı.

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CHP, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 81 ilde insan haklarına ilişkin hazırlanan “Benim Hakkım” broşürü dağıttı. Broşürde CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu ifadelerine yer verildi:

EVRENSEL İNSAN HAKLARI

“İktidarın yanlış politikaları yüzünden egemen güçlerin taleplerine boyun eğen bir Türkiye profili ortaya çıktı. Tam bağımsız bir ülkede, evrensel insan haklarına uygun yaşamak senin hakkın. ‘Tek kişilik şahsım hükümeti’ Türkiye’yi 5 temel sorunla karşı karşıya bıraktı. Demokrasi sadece kâğıt üstünde kaldı. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altında bırakıldı. Bu vesayetten ülkemizi birlikte kurtaracağız. Demokrasi senin hakkın.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ SENİN HAKKIN

Mutfaklardaki yangın büyüyor. Millet açlık, yoksulluk ve işsizliğe terk edildi. Milletin sesi saraydan duyulmuyor. İnsan onuruna uygun bir yaşam senin hakkın. Milletimiz, asgari bir gelir düzeyinden yoksun bırakılıyor. Bu topraklarda çocuklar yatağa aç giriyor, genç işsizliği artıyor. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak sosyal yardımları ‘lütuf’ değil ‘hak’ olarak gören sosyal politikalara ihtiyacımız var. Çocukların tarlalarda, sokakta, işyerinde değil okulda olması gerekiyor. Eğitim senin hakkın. Sosyal medyada paylaşım yapanlar, görüşlerini ifade edenler, demokratik haklarını kullananlar cezalandırılıyor. Düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü ihlalleri her geçen gün artıyor. Düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü senin hakkın.”

‘HAK MÜCADELESİ VEREN HERKESİ SELAMLIYORUM’

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Kılıçdaroğlu, Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Hak, hukuk ve adalet mücadelesi veren herkesi selamlıyorum. Kurtuluş Savaşı’na destek vermek amacıyla, Kastamonu’da gerçekleştirilen, ilk Türk Kadın Mitingi’nin 102. yıldönümünü kutluyorum. Bugün aynı mücadele demokrasi ve insan hakları için veriliyor” ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu 10 Aralık 2016’da İstanbul’da düzenlenen terör saldırısında şehit olanları da andı ve “Ahdımdır terörü temizleyeceğim” dedi.

CHP’den 81 ilde ‘Benim Hakkım’ broşürü

ŞANLIURFA’DA DUA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günkü Şanlıurfa ziyaretinde Balıklıgöl’ü ziyaret etti, Hz. İbrahim’in doğduğu mağarada dua okudu.

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