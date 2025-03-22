CHP’den 6 Nisan’da olağanüstü kurultay

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CHP Lideri Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Bugün yeni bir girişim CHP’ye yeni bir kayyum atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz.

İRADE TAZELEMEYE TALİBİM

O gün, 6 Nisan günü ben CHP’nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP’nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla ‘haydi işinize’ diyerek işimize devam ediyoruz.”

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Özel “Kayyum ihtimali ortadan kalktı mı?” sorusu üzerine “Kalktı, tabii tabii” cevabını verdi. “Kurultayda başka bir aday olacak mı?” sorusuna Özel, şu yanıtı verdi: “Orada bir demokratik yarış yapılacak. Hâkim gözetiminde yapılacak bir seçimde isteyen herkes aday olabilir.”

Özgür Özel Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın gözaltına alınmasının ardından dün sabah belediyeyi ve Çalık’ın ailesini ziyaret etti.

YİĞİDİM ASLANIM

Özel, Saraçhane’de üçüncü gece mitinginde yaptığı konuşmada da şunları kaydetti: “Herkes bilsin ki Ekrem başkan ne yolsuzluğa bulaşır, ne de terörle ilgisi olur. Bundan sonra kırıp dökmeden, yakıp yıkmadan ama sinmeden, durmadan, sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir... Yiğidim aslanım bu akşam da sizden ayrı, orada Vatan’da yatıyor. Selamlıyoruz kendisini. Gün gelecek, devran dönecek, bu zalimler hesap verecek. Ekrem Başkan hepimizin haklarını verecek.”

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KAYYUM İDDİASI ETKİLİ OLDU

CHP’nin dünkü sürpriz olağanüstü kurultay kararında, yarınki ön seçim öncesinde partiye kayyum atanabileceği iddiaları etkili oldu. Olağanüstü kurultay başvurusu, Genel Başkan Özgür Özel’in dün İstanbul’da yaptığı açıklamadan önce, sabah saatlerinde Çankaya Seçim Kurulu’na yapıldı. Bu başvurunun ardından da 6 Nisan’da yapılacak kurultayın hazırlıklarına süratle başlandı. Parti tüzüğünün Genel Başkana verdiği yetkiyle alınan olağanüstü kurultay süreci, delege listelerinin 30 Mart’ta askıya çıkarılmasıyla resmen start alacak.

‘SOKAĞA MI ÇAĞIRIYORSUN’

Özel’i Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından ayrılmadığı Saraçhane’de, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyet de ziyaret etti.

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Özel “Türkiye’nin 81 ilinde, bilhassa 14 büyükşehir belediyesinin bizde olduğu ve 21 il belediyesinin bizlerde olduğu illerde, belediyelerimizin gösterdiği alanlarda, belediyelerimizin önünde, meydanlarında, diğer tüm illerde il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın çağrı yaptığı yerlerde demokratik tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. ‘Sokağa mı çağırıyorsun?’ Evet, sokağa çağırıyorum. Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar koyuluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Her yeri tutsalar, herkes evinin önüne çıksın. Birleşebildiği herkesle birleşsin, hedeflediği meydana doğru aksın. Millet sandığına seçtiğine sahip çıkacak. Sadece seçtiğimize değil, seçebilme hakkımıza, gelecekteki sandıklara da.”

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CHP’Lİ VEKİLLER 1’İNCİ MECLİS’E YÜRÜDÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla CHP milletvekilleri, önceki akşam TBMM’den Ulus’taki 1’inci Meclis’e yürüdü. TBMM’nin Çankaya kapısından çıkan milletvekilleri Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus’a ilerledi. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Vekiller yürüyüş kortejinin önünde ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ yazılı pankart taşıdı.

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