CHP’den 40 sayfalık Esenyurt itirazı

Haberin Devamı

CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı Avukat Seraf Özer ve CHP İstanbul İl Yöneticileri, tutukluluğa itiraz dilekçesi sunup tahliye istedi. Dilekçeden bazı itirazlar şöyle:

- “Müvekkil ile Faik Kaplan arasındaki iddia edilen para transferi, kira bedelinin ödenmesidir.

- (2014’te İmralı’da Abdullah Öcalan’a ziyaret için görüşme yapan heyetin Demokratik Özerklik projesine katkı sunacak kişilerden birinin de Ahmet Özer olduğunu söylemesi) Ahmet Özer bu görüşmelerde yer almamıştır.

- Bir vefat olayı üzerine taziye dileklerini iletmek amacıyla 12 Aralık 2023’te telefon görüşmesi yaptığı iddiası vardır. Seçim döneminde yoğun çalışma temposu nedeniyle her gün yüzlerce telefon görüşmesi yapmıştır.

Haberin Devamı

- (Ahmet Özer’in, PKK/KCK yöneticisi Remzi Kartal ile yaptığı iddia edilen 14 telefon görüşmesi) Müvekkil ile Remzi Kartal arasında herhangi bir HTS kaydının mevcut olmadığı açıktır.”

İtiraz 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.