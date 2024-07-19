CHP’den 24 saatlik eğitim maratonu: Orta gelir tuzağına sıkıştık

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “En çok bakan değiştirilen bakanlık burası (eğitim). Burası AK Parti’nin yaz-boz tahtası. Burası AK Parti’nin en çok kendi kendine devri sabık yarattığı alan. Birbiri ile en kavgalı bakanları önceki ve sonraki milli eğitim bakanları. Eskisi mevcuda ateş püskürüyor, mevcut eskisinden nefret ediyor. 22 yıllık iktidarlarında kendi içlerinde dahi mutabakat yok. Tarikatlar, cemaatler kavgası var.

İTİRAZ EDİYORUZ

Böyle olunca çocuk AK Partili’nin de çocuğu olsa, CHP’linin, MHP’linin, DEM’linin, İYİ Partili’nin de hangi görüşten olursa olsun PISA sınavına girdiğinde ortalamamız sondan ikinci dünyada. Bunların her gelen Milli Eğitim Bakanı’nın yalap şalap yapmasıyla, başöğretmenlik sıfatını değersizleştirmesiyle, öğretmenler arasında çok farklı statüler yaratmasıyla ortaya çıkardıkları kaotik yapıya da itiraz ediyoruz.

Haberin Devamı

EŞİT, ÜCRETSİZ EĞİTİM

Türkiye orta gelir tuzağına sıkışmış durumda. Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu, orta eğitim tuzağından kurtulmaktan geçer. Türkiye’de nitelikli eğitim sorunu bir sınıfsal sorun haline dönüşmektedir. Yani parası olanın çocuğunu okuttuğu, yetiştirdiği, geleceğe hazırladığı bir noktaya geliyor. Parası olmayanın nitelikli eğitime erişme şansı yok. Adım adım yine eşit, ücretsiz eğitimi Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşlarının evlatlarının kullanabilecekleri bir hak noktasına getirmek gerekiyor.”

O CANLARA SİPER OLMAYA HAZIRIZ

-“Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un da ‘Çok iyi bir fikir, hatta biz o kürsüyü bir özgürlük kürsüsüne çevirelim, Meclis’e söyleyecek sözü olan herkes gelsin ve kullansın’ dediği bu kürsü Meclis’in yanı başına kurulabilecekken, İçişleri Bakanı ve Ankara Valisi’nin talimatlarıyla parkın etrafını bariyerlerle çevirdiler. Diyorlar ki Ankara’nın bütün parkları sizin aman burası olmasın. Neden? İçeride hayvan hakları yasası konuşuluyor. Buraya hayvanseverler gelip eylem yapmasın. Hepimiz hayvanseveriz. Hepimiz o canların önünde kendimizi siper etmeye hazırız. Herkes şunu bilsin ki karşımızdaki zihniyet sözden, müzakereden korkmaktadır. Karşımızdaki zihniyetin bildiği şey, sözün karşısına bariyer koymak, düşüncenin karşısına polis dikmektir. Tartışmak yerine tartaklamayı tercih eden bu zihniyeti CHP aklı, yüreği, zihni ve bedeni ile dize getirecektir.”