CHP’den 2 yılda 3‘üncü kurultay… Kayyuma delegeli önlem

NİSAN ayındaki ilk olağanüstü kurultayını parti yönetimi kararıyla alan CHP, bu kez farklı bir yöntem izledi. Bugün Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak olağanüstü kurultayın kararı, delegelerin yaşadıkları kentlerin noterlikleri aracılığıyla aldıkları imzalı belgeleri parti genel merkezine iletmeleri üzerine verildi.

OY KULLANMAYACAKLAR

1300’ü aşkın delegesi bulunan CHP’nin, kurultayla ilgili olası bir hukuki sıkıntıya yol açmamak için aldığı önlem nedeniyle bugünkü kurultayda 1127 delegenin sandığa gitmesi bekleniyor. Parti yönetiminin kararı doğrultusunda, yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı’nın 200’e yakın delegesinin yanı sıra son kurultayda seçilen “doğal delegeler” olarak nitelenen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de oy kullanmayacak. Genel Başkan Özgür Özel’in de aynı gerekçeyle oy kullanmayacağı belirtildi.

ÖZEL LİSTESİYLE TEK ADAY

Kurultayda, mevcut yönetim listesiyle Özel’in tek aday olması beklenirken, listesinde bir değişiklik düşünmediği de belirtildi. Önceki kurultayda PM için karşı liste çıkaran İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı kurultay öncesi bu kez liste çıkarmayacağını açıkladı.

22. Olağanüstü Kurultay için iptal davası açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt ise parti disiplinini zedeleyen eylemlerden dolayı ‘tedbirli’ olarak ‘kesin ihraç talebiyle’ Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

KILIÇDAROĞLU’NU DAVET ETTİ

Özgür Özel, partisinin eski genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ı telefonla arayarak kurultaya davet etti. Kulislerde Kılıçdaroğlu ve yakın isimlerin kurultaya katılmayacağı konuşuluyor.

SALONA SEYİRCİ ALINMAYACAK

Kurultayın yapılacağı salondaki ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları yoğun bir şekilde dün de sürdü. Fiziki koşullarının uygun olmaması gerekçesiyle kurultayın yapılacağı salona seyirci alınmayacak. Kurultayı izleyecek gazeteciler için ise fuaye alanında çalışma alanları oluşturuluyor.

Öte yandan kasım ayı başında toplanması planlanan 39. Olağan Kurultay’la ilgili sürecin de tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. 38. Olağan Kurultay’la ilgili “mutlak butlan” talepli davanın duruşmasının görüleceği 24 Ekim’e kadar il kurultaylarının tamamlanıp büyük kurultayda oy kullanacak delegelerin belirlenmesi hedefleniyor. Parti kaynakları, böylece bugünkü olağanüstü kurultayla normalde reddedilmesi gereken davanın bütünüyle konusuz kalacağını savunuyor.

KURULTAY ÖNCESİ ATA’YI ZİYARET

Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığındaki CHP heyeti, 22’nci Olağanüstü Kurultay öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti. Tören, Aslanlı Yol’dan yürüyüşle başladı. Ardından Deniz Yücel, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Anı fotoğrafı çekiminden sonra heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Sözcü Yücel, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şunları yazdı: “Aziz Atatürk... Sayın Genel Başkanım, CHP 22’nci Olağanüstü Kurultayımızı gerçekleştirmeden önce her kademeden yöneticilerimizle birlikte huzurunuzdayız. Halkımızın hak ettiği gibi adaletin tüm mekanizmalarının işletildiği, barış içinde özgür bir Türkiye’ye kavuşturacağımızın sözünü veriyoruz.”

