CHP'den 16 maddelik reçete

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Buhrandan çıkış programları asgari müştereklerde azami mutabakatların sağlandığı programdır. Bu çerçevede iktidar programımız saklı kalmak kaydı ile mevcut iktidar koşullarında buhrandan çıkış için önerilerimizi paylaşmayı siyasal ve tarihsel görev olarak görüyoruz” diyerek 16 maddelik reçeteyi özetle şöyle sundu:

TÜRK LİRASI’NA DÖNÜŞ

1- Hükümet kamuda israfa son vereceğini taahhüt etmeli. Örneğin, tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirası’na dönüştürüleceğini taahhüt etmelidir.

2- Yeni bir bütçe ve yeni bir Orta Vadeli Programı TBMM’ye getireceğini kamuoyuna açıklamalıdır.

3- Yeni bir merkez-yerel dengesi kurulmalı, seçimle gelen belediye başkanlarının, seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.

4- Devlette liyakat sistemi hâkim kılınmalıdır.

5- Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulmalıdır.

6- Hükümet, Merkez Bankası başta olmak üzere kurumların bağımsızlığını yeniden sağlayacağını açıklamalıdır.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

7- Kamu İhale Yasası yeniden düzenlenmelidir.

8- TBMM’de Kesin Hesap Komisyonu kurulmalıdır. Komisyonun başkanlığımuhalefet partisine verilmelidir.

9- Ulusal Vergi Konseyi kurulmalıdır.

10- Ekonomik ve Sosyal Konsey çalıştırılmalıdır.

11- Yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır.

12- İfade, örgütlenme ve basın özgürlüğü güvence altına alınmalıdır.

13- Seçim barajı kaldırılmalıdır.

14- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmalıdır.

15- ‘Stratejik Planlama Teşkilatı’ kurulmalıdır.

16- IMF ile ilişkiler kesilecekse, ortaklıktan çekilmeli ve IMF’deki sermaye payının Türkiye’ye getirileceği kamuoyuna açıklanmalıdır.”