CHP'den 13 maddelik reform önerileri

BİZ SORUNLARI ÇÖZMEYE TALİBİZ

“Bu memleketi aydınlığa çıkarmak için bütün çalışmaları beraber yapacağız. Birlikten gücün doğduğunu biliyorum. Biz bunu yapacağız. Herkesin inanmasını istiyorum. Türkiye’ye huzuru, bereketi, birlikteliği getirmek mümkündür ama bunun tek yolu vardır; CHP’nın iktidar olmasıdır. Yapacağız. Bütün baskılara rağmen yapacağız.

Danıştay bir karar verdi, ortalık karıştı. 2013 yılında iktidar bölücü terör örgütü ile masaya oturdu. Onların şartı, ‘Andımız’ı kaldıracaksınız.’ Andımız bir yönetmelik ile gelmişti. Milli Eğitim Bakanlığı da Erdoğan’ın talimatı üzerine yönetmeliği değiştirerek, kaldırdı. Danıştay İdari Dava Daireleri, ‘Andımız’ın okunması yasaklanmalıdır’ dedi. Sayın Erdoğan, ‘Andımız’ın hangi cümlesinden rahatsızdır, çıkıp millet önüne açıklasın. Açıklayabilir mi?

AÇARSIN ERDOĞAN’A TELEFONU...

Ben tahmin ettiğime göre, kamuda uzun süre görev yapan Bahçeli’nin de tahmin etmesi lazım. Andımız’ı kim kaldırdı? Cumhur ittifakı kaldırdı. Sen kalkmışsın, Erdoğan’ı değil, Danıştay’ı suçluyorsun. Muhatap alacaksan Erdoğan’ı muhatap alacaksın. Eğer Andımız’ın tekrar okunmasını istiyorsan bizim gibi, CHP gibi yapacağın çok basit bir şey var. Açarsın Erdoğan’a telefon, dersin ki, ‘Bu ant okunmadan, kusura bakma biz bir daha bir araya gelemeyiz. Neden? Ben ülkemi seviyorum, bayrağımı seviyorum, Andımızın okunmasını istiyorum’. Yapar mı? Göreceğiz.

DOĞAL OLARAK KONUSU BAY KEMAL

Biraz da gülelim arkadaşlar. Erdoğan, Gençlik Kolları Kurultayı’na katılmış, güzel alkışlar, sloganlar filan. Tabii konusu doğal olarak Bay Kemal. ‘Korkaksın, bitkinsin’ diyor. ‘Sandalda kürek değil, yürek ister’ diyor. Güzel. Erdoğan hiç kimseden korkmaz sanıyorsunuz ama Erdoğan benden korkuyor. Çünkü Erdoğan, onun televizyon kanalında bile karşıma çıkmaya cesaret edemiyor. Çünkü o çok iyi biliyor ki, çıkarsa karşıma onu madara edeceğim.”

İŞTE O MADDELER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı “Ekonomide Reform-Buhrandan Çıkış” programı şöyle:

1- Kamuda israfa derhal son vereceğiz. 600 milletvekili ne yapıyor? 450 neyinize yetmiyor?

2- Herkesin can ve mal güvenliğini, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacağız.

3- Devletin üst düzey kadrolarına eş, dost, yakın, eski milletvekili, eski bakan atanmayacak, liyakat olacak.

4- Kuruluş kanunlarına göre bağımsız olan kurumlara müdahale olmayacak.

5- Devleti yönetenlerin iç borçlanmada işledikleri ‘ilk günah’ bizim iktidarımızda asla olmayacak.

6- Ekonomik Sosyal Konsey’e işlev kazandıracağız.

7- Türkiye Varlık Fonu dahil tamamını bütçenin içine koyacağız. Borçlar Genel Müdürlüğü’nü kapatacağız.

8- TBMM’de bir Kesin Hesap Komisyonu kuracağız. Komisyon başkanı muhalefetten olacak.

9- Ulusal Vergi Konseyi kuracağız ve vergide adaleti sağlayacağız.

10- Sayıştay’ın evrensel ölçülerde denetim yapması lazım.

11- Kaynakların en verimli ve güzel kullanılmasını sağlamak için Stratejik Planlama Kurulu kuracağız.

12- Siyasi Ahlak Yasası’nı mutlaka çıkaracağız.

13- Dış politikayı tamamen değiştireceğiz, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ eksenine oturtacağız.

BELEDİYELERİN KONTEYNER EVLERİNİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısı konuşması sırasında, Denizli’nin CHP’li Bozkurt belediyesinin yaptırdığı konteyner deprem konutları ile AK Parti belediyelerinin yaptırdığı konteyner konutlarının fotoğraflarını gösterdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)





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