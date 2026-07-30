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CHP'deki 'paralı figüran' iddialarına soruşturma... Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Fatih Altaylı#Timur Soykan
CHPdeki paralı figüran iddialarına soruşturma... Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 13:33

CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen üye katılım toplantısına cast ajansları aracılığıyla ücret karşılığında figüran getirildiği iddialarının ardından suç duyurusunda bulunmuştu.

Törene cast ajansından şahıslar getirildiği iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı de soruşturma başlatmıştı.

Gazeteciler Timur Soykan ve Fatih Altaylı, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na ifadeye çağrıldı.

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#CHP#Fatih Altaylı#Timur Soykan

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