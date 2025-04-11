CHP'deki 'para sayma' görüntülerine ilişkin davanın duruşması başladı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'Para sayma' görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ARALARINDA CANAN KAFTANCIOĞLU DA VAR

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma büyük salon olan 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Duruşmaya tutuksuz sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu diğer tutuksuz sanıklar Can Poyraz, Özgür Nas, Hüseyin Kalkan, Ercan Konak katıldı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Salonda taraf avukatları ve çok sayıda izleyici hazır bulundu.

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Kimlik tespiti sırasında Canan Kaftancıoğlu, "Aylık gelirim 100 bin lira civarında. Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu bir dosyam var sabıkam var" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP tarafından 2019’da başlatılan ’Bir Tuğla da Sen Koy’ isimli bağış kampanyasına kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde bağışta bulunulduğu, yine kanuna aykırı şekilde bağışların toplandığı veya kabul edildiği ve satıcıya teslim edildiği veya edilmesinin sağlandığı aktarıldı. İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok’taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019’da CHP’ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı. 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildi.

6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu, ayrıca Sarıyer Tapu Müdürlüğü’nün raporuna göre Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği’nde 6 Kasım 2019’da ’Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’ düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019’da tescil edildiği kaydedildi.

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İddianamede ayrıca, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet olmak üzere 'Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçlarından 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.