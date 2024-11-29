CHP'deki para sayma görüntüleri... Davanın 2. duruşması görüldü

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki ikinci duruşmaya, sanıklardan Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP önceki dönem İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Mustafa Can Poyraz, Mevlüt Emek ve Ergün Özer katıldı. CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise duruşmaya katılmadı. Sanıkların avukatları da salonda hazır bulundu. Sanıklardan birçoğu, savunmalarını yazılı olarak sunduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

'SOSYAL MEDYADA YAYINLANAN GÖRÜNTÜLERLE SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR'

Sanık Ergün Özer savunmasında, "Öncelikle elde edilen deliller yasadışı yollardan elde edilmiştir. Mahkeme, araştırma ya da soruşturma yapmadan sosyal medyada yayınlanan görüntülerle soruşturma açmıştır. Ben doğrudan veya dolaylı bir şekilde herhangi bir parti yetkilisine para vermedim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

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Sanıklardan Muammer keskin ise savunmasında, "O tarihlerde Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapıyordum. O tarihlerde İstanbul İl Başkanlığının başlatmış olduğu 'Bir Tuğlada Sen Koy' kampanyasına katkıda bulunduk, suçsuzum beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

'YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE PARÇA PARÇA YAYINLANMAYA BAŞLADI'

Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Mustafa Can Poyraz yazılı savunmasında, "Yargılama ortada bir suç şüphesi olmadan siyasi saiklerle başlatılmış bir soruşturmadır. 2019 yılında hukuka aykırı olarak çekilen görüntülerin 2024 yılı Mart ayında yapılan yerel seçimlerden yaklaşık iki hafta önce bir takım medya organlarında çeşitli iddialarla parça parça yayınlanmaya başlanmıştır. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 'bir suç veya suç unsurunun bulunup bulunulmadığının tespiti' için soruşturma başlatmıştır. Söz konusu gerekçenin soruşturma başlatmaya hukuken yeterli olmadığı açık olduğundan soruşturma açılmasının hukuka aykırı olduğu konusunda da şüphe yoktur" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ SAİKLE SORUŞTURMA AÇILDI'

Can Poyraz, "Yargılananların tamamının İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazanan ve soruşturma esnasında da en iddialı parti olan CHP ile iltisaklı kişiler olduğu da sabittir. Mevcut ve bir önceki seçimleri kazanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış CHP adayı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi saikle soruşturma açılmış ve yargılanmaktadır. Yine söz konusu seçimleri kazanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında siyasi saikle soruşturma açılmış, cezalandırılmıştır. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin kazanılmasına neden olan bütün CHP'li siyasi figürler bir şekilde ceza yargılamasına maruz bırakılmışlardır. Dolayısıyla bütün bu yargılama silsilesine baktığımızda hukuki bir yargılamadan çok siyasi bir yargılamayla karşı karşıya olduğumuz açıktır" dedi.

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Mahkeme heyeti duruşmayı ileri tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı eski Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 'Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' maddesi gereğince 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.