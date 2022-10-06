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CHP'de 'yetkisi yok' tartışması! Gürsel Tekin: Genel Başkana kırgınım, böyle laflar olur mu?

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Gürsel Tekin#Kemal Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 16:17

"HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışma konusu olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yetkisi yok' cevabı nedeniyle kırgın olduğunu söyledi. Tekin, "Bu 6'lı masa hikayesi bitsin, aday kesinleşsin, o lafların altında kalabilecek değilim" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kırgın olduğunu söyledi. Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'ndan 'yetkisi yok' açıklaması gelmişti.

Gürsel Tekin, katıldığı bir programda CHP liderine bu sözleri nedeniyle kırgın olduğunu söyledi. Tekin, CHP Genel Başkanı'na "Kırgınım, o da ayrı bir şey. Olur ağabey-kardeş arasında. Böyle laflar olur mu? Yetkisi yok, etkisi yok?" sözleriyle seslendi.

"ASLANLAR GİBİ YANINDA DURDUM"

Tekin, "Sayın Genel Başkanımızın etrafında şu anda caka atanların tamamı, Dersim meselesinde Sayın Genel Başkanın yanında tek kişi vardı, o da Gürsel Tekin'di. Aslanlar gibi yanında durdum. Benden mevsimlik bir şey bekleyemezsin, bunu en iyi sen bilirsin Sayın Genel Başkan." dedi.

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"O LAFLARIN ALTINDA KALABİLECEK BİR BABAYİĞİT DEĞİLİM"

Tekin, İYİ Parti'den kendisine yönelik gelen eleştirilere de yanıt verdi. Tekin, "Bu 6'lı masa hikayesi bitsin, aday belirlensin, ben o lafların altında kalabilecek bir babayiğit değilim, kusura bakmasınlar" ifadelerini kullandı.

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#CHP#Gürsel Tekin#Kemal Kılıçdaroğlu

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