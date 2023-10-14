CHP’de yeni stratejiler! Tavanda olmazsa tabanda ittifak

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Yerel seçim hazırlıklarına yönelik milletvekilleriyle gruplar halinde görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün de bu toplantılarına devam etti. CHP Genel Merkezi’ndeki milletvekili buluşmasında eski ittifak ortaklarının açıklamalarına işaret eden Kılıçdaroğlu, “Böyle bir yol çizildikten sonra bizim de seçimlere ittifak olmayacakmış gibi hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Biz de şu anda bunu yapıyoruz, herkes kendi yöresinde ittifak olmayacakmış gibi hazırlığını yapsın. Bölgelerinizde kimlerle nasıl daha başarılı olabiliriz, muhtemel adaylar ve aday belirleme yöntemleri de dahil bütün bunlara ilişkin görüş ve önerilerinizi içeren raporlarınızı hazırlayıp gönderin” dedi.

İŞBİRLİKLERİ OLABİLİR

Milletvekillerinin görüşmelerde yerelde örgütlerin adaylar üzerinde ortaklaşılabileceğine ilişkin görüşlerini dile getirmeleri üzerine de Kılıçdaroğlu, “Yerelde seçim işbirlikleri tabii ki olabilir. Tavanda olmasa bile tabanda bu işbirlikleri kurulabilir. İl, ilçe başkanları bir araya gelip doğal bir ittifak oluşturabilir. Tabii ki her yerin kendine göre dinamikleri var. Nasıl ki seçmenler sandıkta bir aday üzerinde birleşebiliyorsa örgütler de adaylar üzerinde ortaklıklara gidebilir” diye konuştu.

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ANKARA MESAJI

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ankara’nın başkent oluşunun 100’üncü yılını sosyal medyadan kutlarken şöyle dedi: “Ankara’yı Cumhuriyetimizin başkenti yapan, çağdaş bir şehir haline getiren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadroyu minnetle anıyor, başkent oluşunun 100. yılını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara tarihine yakışır bir şekilde yönetiliyor.”

İSTANBUL’DAKİ KİLİT İSİMDEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

- CHP Genel Merkezi’nin İstanbul kongresini kaybetmesinde kilit rol oynayan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Büyük kurultayda oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na” dedi. “Bu, İstanbul kongresinden sonraki bir karar da değil” diyen Toprak, Hürriyet’e şunları söyledi: “Büyük kurultayda benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu’nadır. Bundan kimsenin kuşkusunun olmaması gerekir. Ben aynı yerdeyim, durduğum yerdeyim. Ben Bülent Ecevit geleneğinden geliyorum, benim bir tutarlığım vardır. Saf değiştirmem, ilkelerim vardır. Benim kişisel oyum ve fikrim bu. İstanbul kongresinden sonraki bir karar değil.” Toprak, genel merkezciler ile değişimcilerin büyük yarışına sahne olan İstanbul kongresinin kilit ismi olarak öne çıkmıştı.

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Erdoğan Toprak

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de “Partimizde evvela yönetimsel, ardından da fikri ve örgütsel anlamda bir değişim ve yenilenme gerektiği kanaatine vardım” diyerek Özgür Özel’i destekleyeceğini açıkladı.