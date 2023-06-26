CHP'de yeni muhalif hareketten ilk bildiri

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CHP'de seçim sonrası başlayan hareketlilik bitmiyor. Sonuçlardan rahatsız parti içinde bir grup daha harekete geçti. CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, ilk bildirisini ve çağrı metnini açıkladı.

Aralarında eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni CHP PM eski Üyesi Örsan Öymen'in öncülüğünü yaptığı o harekette, eski Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, eski CHP Milletvekilleri Necla Arat, özellikle 28 Şubat döneminde İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı da olan Nur Serter, Dilek Akagün Yılmaz, emekli Amiral Türker Ertürk gibi isimler bulunuyor. Bu isimlerin imzasının bulunduğu metin dijital bir ağ üzerinden imzaya açıldı.

"OY KAYBININ NEDENİ CHP KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞILMASI"

Bildiride 13 yılda 12 seçimin kaybedildiği, muhalefetin Kılıçdaroğlu ile oyunu artırmadığına işaret edildi. Oy kaybetmenin temel nedenlerinden birinin de parti içi demokrasi mekanizmasının işletilmemesi ve partinin kurumsal kimliğinden uzaklaşılması gösterildi.

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Bildiride, "MYK üyelerinin Parti Meclisi’nden atamayla değil, seçimle göreve gelmeleri; kurultay iradesine, uygun politikaların ve stratejilerin geliştirilmesi; kurultay süreçlerinde adaylar belirlenirken, genel merkez ve belediye tarafından uygulanan baskı ve dayatmaların son bulması gerekmektedir" denildi.

"KURULTAYDA CHP KİMLİĞİNE UYGUN İSİMLER ADAY OLSUN"

CHP tüzüğündeki temel ilkelere partidekilerin uyması gerektiğine dikkat çekilerek bildiride, "Bunlara uymayan kişiler, parti tüzüğüne göre, parti üyesi olamayacakları gibi, genel başkan adayı da olamazlar; olmamalıdırlar" dedi. Sonra da kurultay süreçleri için partinin kurumsal kimliğine uygun isimlerin aday olmaları çağrısında bulunuldu.

Bildiride "CHP'de Türkiye'nin kurucu partisi ve ana muhalefet partisi olan CHP'nin kaybedilmesi, Türkiye'nin de kaybedilmesi anlamına gelmektedir! CHP'de devrim gerçekleşmeden, Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir!" denildi.