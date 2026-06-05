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CHP’de YDK toplandı: İhraçlara af geliyor

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#İhraç
CHP’de YDK toplandı: İhraçlara af geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 07:00

EN yaşlı üye Garip Erdoğan başkanlığında Genel Merkez’de toplanan YDK’nın açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Bir saatlik toplantıda, YDK Başkanlığı’na Mahir Polat, Başkan Yardımcılığı’na Ahmet Ersen Özsoy, Sekreterliğe de Sezgin Kaya oyçokluğuyla seçildi.

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15 kişilik YDK’da yeni yönetimin oyçokluğu ile seçilmesi kulislerde, Kılıçdaroğlu ekibinin kurulda sayısal olarak etkili olduğu şeklinde yorumlandı.

TEKİN, YARKADAŞ, ŞİMŞEK...

Dünkü toplantıda, Özel dönemindeki partiden ihraç kararların iptaline yönelik önemli bir karara da imza atıldı. Bu kararla Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek’in de aralarında bulunduğu partiden ihraç edilen isimlerin yeniden partiye dönüş yolu açılmış oldu. Kararın, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı da kapsayıp kapsamadığı tartışma konusu oldu.

özkan yalım DAHİL Mİ

“Butlan” kararına işaret edilen karardaki, “4-5 Kasım 2023 tarihi sonrasında oluşmuş Yüksek Disiplin Kurulu’nun ve aldığı kararların da yok hükmünde olduğu değerlendirilmektedir” ifadesi, kararın Yalım’ı da kapsadığı şeklinde yorumlandı. Ancak, karardaki, “ekli listede yazılı hakkında disiplin işlemi uygulanmış üyeler” ifadesi, Özel döneminde ihraç edilen isimler arasında bir “ayıklama” yapılıp yapılmayacağı tartışmasına neden oldu. CHP kaynakları ise Hürriyet’e, “YDK ihraç kararlarını geri alan kesin bir karar almadı, bu konuda bir prensip kararı aldı. MYK bu prensip kararını onayladığı takdirde YDK geri alma işlemlerini gerçekleştirecek. Bunu yaparken de ihraçların içeriğine bakacaktır” dediler.  Karara Süleyman Bülbül, Saniye Barut ve Gülşah Deniz Atalar muhalefet şerhi koydu.     

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#İhraç

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