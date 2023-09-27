CHP’de yarışa gergin başlangıç

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CHP büyük kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak. Parti Meclisi’nde (PM) dün oybirliğiyle alınan karara göre ilk gün genel başkan, ikinci gün PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak. Seçimlerin ardından gündeme gelen “değişim” tartışmalarında öne çıkarılan tüzük değişikliğiyle ilgili kurultay tarihi de 25-26 Kasım olarak belirlendi. Adaylık ilanının ardından gerekmedikçe Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılmayacağını söyleyen Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan dünkü PM toplantısına da katılmadı.

ÖZGÜR ÖZEL TARTIŞMASI

Edinilen bilgiye göre toplantıda, adaylığını açıklayan Özgür Özel’in Grup Başkanlığı görevini bırakması gerektiği dillendirildi. Kılıçdaroğlu bu tartışmada sessiz kalırken değişimci kanattan isimler, “partinin diğer yöneticileri ayrılıyor mu, o neden ayrılsın” dediler. Özel, adaylığını ilan ederken “Henüz kurultay tarihi ilan edilmedi, edildiğinde durumu değerlendiririz” mesajını vermişti. Özel’in yakın çevresinden, istifaya gerek olmadığını savunup “Daha Genel Başkan’ın adaylığı bile belli değil” diyenler var.

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KURULTAY KAVGASI

Kurultaylarda yaşanan kavga görüntülerinin de gündeme geldiği toplantıda, parti yönetimi bu konuda gerekli incelemelerin başlatıldığını, sorumlular hakkında işlem yapılacağını söyledi. Toplantıda, Afyonkarahisar Merkez İlçe Kurultayı’nda Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı arasında yaşanan tartışma da gündeme geldi. Baltacı, kendisini hedef alan iddiaları nedeniyle Köksal’ın disipline sevk edilmesini istedi. İkili arasında kurultay salonunda yaşanan tartışmada Köksal baygınlık geçirmişti.

‘MEMLEKET MESELELERİNİ UNUTTUNUZ’

CHP’de dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısı, kurultaylarda yaşanan kavgalar ve bazı kurultaylara müdahale tartışmalarıyla gergin geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise isim vermeden ağırlıkta olduğu grup yönetimini hedef alarak, “Parti içi meselelere daldınız, ülkenin meselelerini unuttunuz. Türkiye’nin bir sürü meselesi var, bunları konuşmuyorsunuz, varsa yoksa parti içi meseleler” uyarısında bulundu.

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İTTİFAK OLMAYACAK GİBİ

Edinilen bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 6 saat süren toplantıda Mart 2024’teki yerel seçimlere yönelik mesajlar verirken, özellikle eski ortakları İYİ Parti’den gelen açıklamalarla tırmanan ittifak tartışmalarıyla ilgili de “Biz ayrı onlar ayrı parti. İttifak olmayacakmış gibi çalışacağız. Önce kurultayımızı bir yapalım, sonra bakarız” diye konuştu.

BİRLİK İÇİN AYNI FOTOĞRAF

Kılıçdaroğlu, delege savaşı nedeniyle gözlerin çevrildiği İstanbul kurultayıyla ilgili de “İki adayı da çağırıp görüştüm. Bunu birlik beraberlik görüntüsü vermek için yaptım. Kurultaydan güçlenerek çıkmamız gerekir. Her ikisine de aynı yerde fotoğraf verdim, aynı mesajı paylaşmalarını istedim. ‘Partiyi tartışmadan kardeşçe yarışın’ dedim” dedi.

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KURULTAYLARA MÜDAHALE

PM’de kurultaylardaki kavga görüntülerinin yanı sıra bazı kurultaylara müdahale edildiği tartışması da yaşandı. Bazı üyeler, genel merkez ve belediyelerin kurultay süreçlerine müdahalelerinden duydukları rahatsızlığı dile getirirken, Sivas, Kayseri ile İstanbul Fatih başta olmak üzere bazı ilçe örneklerini verdi. Kılıçdaroğlu ise “haberinin olmadığını” söyledi. Kılıçdaroğlu, kurultaylardaki kavga görüntülerine ilişkin de gerekli incelemelerin başlatıldığını, sorumlular hakkında işlem yapılacağını söyledi.