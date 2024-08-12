CHP’de tüzük mesaisi

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kULİSLERE göre, parti örgütü ve üyelerden toplanan tüzük değişikliği önerileri arasında genel başkan için de dönem sınırlaması getirilmesi yönünde öneriler yer aldı. Bu görüşlerin de parti yönetiminde oluşturulan tüzük komisyonunda değerlendirildiği belirtilirken, vekil ve başkanlara 3 dönem sınırlamasının ise büyük ölçüde kesinlik kazandığı belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI SEÇİMİ

Tüzükte yapılacak bir başka önemli değişiklik de genel başkanla birlikte cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde parti örgütünün yanı sıra parti üyelerinin de etkin hale getirilmesine ilişkin. Bu nedenle üye yapısında da “aktif üyelik” adı altında değişikliğe gidileceği kaydedildi. CHP, tüzük değişikliği için ilk toplantısını Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül’de Sivas’ta parti yönetimi, milletvekilleri ve örgütün katılımıyla kapsamlı şekilde gerçekleştirecek. Tüzük ve program değişikliği çalışmaları ise 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.