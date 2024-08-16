CHP’de tüzük kurultayı için ilk toplantı bugün... Başarısız yönetici gidecek

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Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici’nin başkanlığını yaptığı Tüzük Hazırlık Komisyonu ilk toplantısını bugün yapacak. Parti Meclisi’nden 3, Meclis Grubu’ndan 2, 81 ilden de birer kurultay delegesinin yer alacağı 86 üyeli komisyon, tüzük değişikliğine ilişkin kendisine ulaşan 10 bin öneriyi değerlendirerek somutlaştıracak. Somutlaştırılan öneriler de 6-9 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak Olağanüstü Kurultay’da delegelerin onayına sunulacak.

BAŞARISIZ OLAN GİTSİN

Tüzük değişikliğine ilişkin komisyon gündeminde bulunan öneriler arasında, başarısız olan yöneticilerin bir daha görevlendirilmemesi de yer alıyor. Kulislere göre, Genel Başkan Özgür Özel’in de sıcak baktığı bu öneriye göre örgüt ve belediye başkanları, tüzük değişikliğiyle getirilecek kriterlere göre performans denetimine tutulacak. Bu kriterlere göre başarısız bulunan yöneticiler bir sonraki dönem aday gösterilmeyecek. Başarı kriterinin Genel Başkan için de geçerli olması da öneriler arasında yer alıyor. Bu önerilerde, genel ya da yerel seçimlerde partinin oyunu, milletvekili ya da belediye başkanı sayısını düşüren Genel Başkanın da başarısız sayılması isteniyor. Özel de başkanlara performanslarına göre karne verileceğini, karnesi kırık olanların ise bir daha aday gösterilmeyeceği mesajını vermişti.

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BAŞKANA DA DÖNEM SINIRI

Komisyon, “başarı kriteri”nin yanı sıra ön seçimle belirlenecek milletvekili ve belediye başkanlarına dönem sınırlaması getirilmesi önerilerini de değerlendirecek. 3 dönem sınırlamasına sıcak bakıldığı konuşulan kulislerde, komisyon toplantılarında dönem sınırlamasının Genel Başkan için de geçerli olup olmayacağı kararının da verileceği belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AYAĞI KIRILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağı kırıldı. Özel’in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın dün Meclis Genel Kurulu’na hitap ettiği özel oturuma da bu nedenle katılamadığı bildirildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Genel Başkanımız bugün (dün) burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek” dedi.