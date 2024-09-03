CHP’de tüzük haftası... Özel’den kota uyarısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Kasım 2023’te seçildiği kurultayda söz verdiği “değişim ve partiyi demokratikleştirme” hedefinde en önemli ayaklardan olan parti tüzüğü çalışmasında son viraja girdi. Özel, tüzük taslağının görüşüldüğü dünkü PM toplantısı öncesinde eleştirilere, hafta sonu gerçekleştirilen Ankara’daki İl Danışma Kurulu’nda yanıt verdi.

KADIN VE GENÇLERİN ÖNÜ KESİLMESİN

Cinsiyet ve yaş kotasında hassas olduğunu vurgulayan Özel, “Kotalarla ilgili parti büyük bir sınavdan geçecek. Burada tarihi bir mesele var. İlk Genel Başkanımız olsa bu kotalar 3 kurultay önce gelirdi. Delegelerin çoğu erkek, bu maddeleri bütün erkek delegelere emanet edeceğiz. Hiçbir maddede böyle bir şey yapmayı düşünmem ama kadınların ve gençlerin önünü kapatacak bir organizasyon hissedersem bu maddenin isim okunarak tek tek oylanmasını sağlayabilirim” dedi. CHP Lideri, eleştirileri şöyle yanıtladı:

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DELEGENİN GIRTLAĞINA BASILMASIN

“Genel başkan seçimi için genel başkan imzaların 900’ünü topluyor -daha önce örnekleri oldu- ondan sonra ‘Diğerlerine toplayacak imza kalmadı’ diye isyanlar oluyor. Şöyle yaptık: ‘Mevcut genel başkan imza toplamaz, toplayamaz, talebi halinde adaydır.’ 60 tane imza toplayamıyorsa yandı zaten o genel başkan. Diğer adayların teslim edeceği imza da yüzde 10’u geçemez. Hatta benim önerim ‘Bir kişi birden fazla kişiye imza da verebilir’ diyorum. Diyorlar ki ‘30 tane aday çıkar, o zaman kurultay bitmek bilmez.’ Tartışın. Gidip delegenin gırtlağına basıp, il başkanını zorlayıp imza toplama işinden genel başkan vazgeçsin.

O MADDE UZAY BOŞLUĞUNA GİTTİ

Bunu yapan niye ben olmayayım? Bazıları dediler ki ‘İmza toplayamayacağını düşünüyor’ derler. O zaman bana da yüzde 5 yazın, ama yüzde 5’ten fazla olmaz. İllerde genel başkan adaylığı için bir ilden maksimum verilecek imza yüzde 15 olsun. Bir il başkanı 600 delegeyi toplayıp 600’ünün imzasını getirmesin, en fazla 90 imza getirsin. Herkesin önünü açıyoruz. Geçmişte önseçim vardı, yapma iradesi yoktu. Geçen seçimde şöyle bir madde vardı: ‘Eğer ittifak yapılacaksa önseçim yapılmayabilir.’ O maddeye dayanarak önseçim yapılmadı. Kaldıracağımız ilk madde bu; uzay boşluğuna gitti.”

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A TAKIMI’NA GÜVENOYU

(90 milletvekili kontenjanı) Önseçim yapıyorsun veteriner çıkmıyor, vali yok, kaymakam yok. Grupta seçilecek yerden engelli konulmasını tüzük maddesi yaptık. Milletvekili grubunun bir kısmının korunması lazım. Bu partiyi hem yönetilebilir hem demokratik hem de iktidara hazır hale hep birlikte getireceğiz. İl başkanı nerede durur, belediye başkanı, kadın kolları nerede durur; bütün çatışmaları ortadan kaldırıyoruz. Genel başkan çalışma arkadaşlarını belirledikten sonra Parti Meclisi’ne sunacak. İdari MYK teker teker, gölge bakanlar bir bütün halinde güvenoyu alacak. Güvenoyu almadan göreve başlamayacaklar. İlçe kongrelerinde mahalle delegelerinin seçimini dijital demokratik katılımla bütün üyelerin katılımıyla yapıyoruz. Birisi birinin koluna girmeden, otobüslere bindirmeden veya onunla bir kabine kadar gitmeden oyunu kullanacak ve mahalle delegeleri tam katılımcılık esasına göre olacak. Kadın ve gençlik kotası otomatik uygulanacak.”

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OYLAMA CUMA GÜNÜ

CHP Parti Meclisi, ağustos ayından beri üzerinde çalışılan ve Hazırlık Komisyonu’nca oluşturulan tüzük taslağını dün görüştü. Taslak metin, PM’nin ardından basına kapalı toplanan milletvekili grubunda değerlendirildi. PM üyeleri ve milletvekilleri, özellikle “önseçim kuralları, hâkimsiz önseçim, kontenjanlar, kotalar, adaylık şartları” gibi tartışmalı konularda değerlendirmeler yaptı. Özel, Sivas Kongresi’nin yıldönümü dolayısıyla parti yönetimi ve milletvekilleriyle yarın Sivas’ta katılacağı programda tüzük kurultayının resmi açılışını yapacak. Son değerlendirmeler ve tartışmaların ardından parti yönetimince 5 Eylül’de taslağa son şekli verilecek ve 6 Eylül Cuma günü Ankara’da toplanacak kurultayda oylamaya geçilecek.

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KILIÇDAROĞLU: YAZILANLARLA İLGİM YOK

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mogan tesislerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde tüzük taslağının ayrıntılarını anlattı. Kılıçdaroğlu’nun, kurultaya sunulmadan önce son taslak üzerinden görüşlerini ayrıca ileteceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu görüşmede, kendisinin adına yazılan ve tartışılan birçok görüşle ilgisi olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun “Ama bunlar için bir şey de yapmıyorum, fazla önem atfetmiyorum. İnsanlar bir şekilde sanki yanımdaymış ya da benden görüş almış gibi yorumlar yapıyorlar. Bizzat açıkladıklarım dışında yazılanlara, çizilenlere, speküle edilenlere itibar edilmemesi gerekir” dediği öğrenildi.