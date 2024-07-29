CHP’de tüzük haftası

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CHP bu hafta “tüzük kurultayı” mesaisi yapacak. Yerel seçimler nedeniyle eylül ayına ertelenen tüzük kurultayı için karar verilecek.

CHP yönetimi, 4-9 Eylül tarihleri arasında kurultayı yapmayı planlarken, kulislerde küçük bir olasılık da olsa kurultayın ertelenebileceğinden de söz ediliyor. CHP kaynaklarına göre bugün yapılacak MYK’da, Genel Başkan Özgür Özel’in programı da dikkate alınarak, örgütlerden ve üyelerden gelen görüşler doğrultusunda hem kurultay kararı hem de tüzükte yapılacak değişikliklerin kapsamı kararlaştırılacak.

Milletvekilliği ve belediye başkanlığı için önseçim ve dönem sınırlaması ile üyelik sisteminde değişikliğe gidilerek “aktif üyeliğin” getirilmesinin planlandığı tüzükte öngörülen en önemli değişikliklerden biri de Parti Meclisi (PM) üyelerinin sayısının arttrılması. Ancak, sayının arttırılması halinde yeni PM üyelerinin nasıl belirleneceği de tartışılıyor.

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Parti içi muhalefetin kurultayı seçimli hale getirip genel başkan seçimini yenileyebileceği iddialarına da hedef olan tartışmalarda gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilirken, Kılıçdaroğlu ve ekibi bu iddiaları yalanlamıştı.

BİR DE İMAMOĞLU İDDİASI

CHP kulislerinde kurultaya ilişkin bir başka iddia da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlerin, sayısı artırılacak PM üyeliği için seçime gidilmesini sağlamaya çalıştığı olmuş ancak bu iddia da doğrulanmamıştı. CHP şimdi yalanlansa da bu iddiaların yol açtığı tartışmaların gölgesinde, partinin ilk kongresi olarak kabul edilen Sivas Kongresi’nin yıldömünü olan 4 Eylül’de Sivas’ta başlayıp sonrasında Ankara’da devam edecek beş günlük bir kurultay sürecine hazırlanıyor. Parti kaynakları tüzük kurultayı sürecinde parti programının da gözden geçirileceği bir çalışma yapılacağını da söyledi.