CHP’de tüzüğe 12 bin öneri

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Başkan seçimi de yapılacak büyük kurultaya hazırlanan CHP’de 15 Ekim’e kadar sürecek yeni il yönetimlerinin belirlendiği il kurultayları yapılıyor. Bu kurultaylarda, yeni il yönetimleriyle birlikte büyük kurultayda oy kullanacak 1200 seçilmiş delege de belirlenecek. Büyük kurultayda, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte yaklaşık 1400 delege yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak.

GENEL MERKEZ ÖNDE GİDİYOR

CHP’de şu ana kadar illerin Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu yaklaşık dörtte birinde kurultaylar tamamlandı. Büyük kurultaya, İstanbul’dan sonra en fazla delege gönderen Ankara ve İzmir de dahil şu ana kadar yapılan kurultaylarda genel merkez ağırlığı öne çıktı. Son olarak önceki gün yapılan Ankara İl Başkanlığı seçiminde, genel merkezcilerin adayı Ümit Erkol’un listesi kazanırken, 72 kişilik seçilmiş delege listesinin de kulislere göre 50’sine sahip oldu.

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TÜZÜKTE NELER ÖNERİLDİ

Üzerinde uzun süredir çalışılan tüzük değişikliğiyle ilgili kurultayın ise büyük kurultaydan iki hafta sonra yapılması öngörülüyor. Yeni tüzük çalışmasını yürüten kaynakların verdiği bilgiye göre ise partililerden tüzük değişikliğiyle ilgili yaklaşık 12 bin öneri geldi. Bu önerilerin yanı sıra dünyadaki sosyal demokrat partilerin tüzüklerinin de incelendiğini belirtildi. Değişiklik önerileri arasında milletvekilleri ve belediye başkanlarının önseçimle belirlenmesi ve dönem sınırlaması getirilmesi, kadın kotasının yüzde 33’ten yüzde 50’ye yükseltilmesi, Parti Meclisi üye sayısının arttırılması gibi kritik başlıklar yer alıyor.

ÖZEL: TAKIMI ŞAMPİYON YAPARIM

Bu arada CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel de dün katıldığı Manisa il kongresinde “Ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar” dedi. Özel şöyle konuştu: “Biz enerjimizi kaybedersek seçmen muhalefetten umudunu keser ve sandıktan uzaklaşır. Bu tehlikeye karşı yeni bir yol yürüyüşe ihtiyaç vardır. Ben evladınız olarak ‘Kaybeden takımda santrfor olarak oynayacağıma, kazanan takımda her mevkiye talibim’ dedim.”