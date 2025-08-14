CHP’de ‘Topuklu Efe’ krizi

Haberin Devamı

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddiası dün kulisleri hareketlendirdi. Çerçioğlu’nun Aydın’ın önemli ilçelerinden Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanları ile birlikte AK Parti’ye geçeceği belirtildi. Aydın’da çok sayıda belediye meclis üyesinin de AK Parti’ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. Kulislere, bugünkü kuruluş yıldönümü töreninde AK Parti’ye katılacağı konuşulan Çerçioğlu’nun dün Ankara’ya geldiği ancak CHP yönetiminin kendisine ulaşılamadığı bilgisi yansıdı. Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı bilgisinin CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından doğrulanması da dikkat çekti. Daha sonra Aydın’a giden CHP yöneticileri de iddiayı doğruladı.

16 yıldır belediye başkanlığı yapan Çerçioğlu, CHP'nin en etkili yerel yöneticileri arasında yer alıyor. 22. ve 23. dönemlerde CHP'den Aydın Milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Çerçioğlu, 2009'dan bu yana da Aydın'da belediye başkanı.

16 YILDIR BAŞKAN

16 yıldır belediye başkanlığı yapan Çerçioğlu, CHP’nin en etkili yerel yöneticileri arasında yer alıyor. 22. ve 23. dönemlerde CHP’den Aydın Milletvekili olarak Meclis’te görev yapan Çerçioğlu, 2009’dan bu yana da Aydın’da belediye başkanı.

GÖKAN ZEYBEK: SADECE KENDİSİ DEĞİL

CHP yönetimi istifa iddialarının ardından Aydın’a çıkarma yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın’a hareketinden önce “Sıkıntılı bir durum var” dedi. Zeybek, Aydın’da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantının ardından yaptığı açıklamada da Özlem Çerçioğlu ile birlikte bazı ilçe başkanları ve meclis üyelerinin AK Parti’ye geçeceğini söyledi. Zeybek, Özlem Çerçioğlu’nun son yerel seçimde yüzde 50.5 oyla başkan seçildiğini hatırlatan Zeybek, “Görünen o ki, belediye başkanımız birtakım arayışlara girmiş. Belli ki sadece kendisi geçmiyor, etkilediği belediye başkanlarını ve meclis üyelerini de AK Parti’ye götürmek istiyor. CHP önümüzdeki günlerde Aydın’a çok daha güçlü şekilde gelecektir” dedi.

AYDIN’DA 6 GÖREVDEN ALMA

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esra Aydın ve Karacasu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tolga Kocabıyık görevinden ve partiden, Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muzaffer Yılmaz sadece görevinden istifa etiğini açıkladı. CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Deniz Bozkurt ise Kılıç’ın istifa ettiği iddiasının doğru olmadığını, yönetimiyle birlikte CHP Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu’nca görevden alındığını duyurdu. Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Partimizin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı, disiplinsiz tutumları nedeniyle, Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Sosyal Kılıç ve yönetimi, Karacasu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Köşk İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Karpuzlu İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Nazilli İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Yenipazar İlçe Gençlik Kolu Başkan ve yönetimi, Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulumuzca görevden alınmıştır.”