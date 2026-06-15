CHP'de tansiyon yükseldi! İki yeni parti iddiası

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Mahkeme kararının ardından CHP’de ortaya çıkan kurultay tartışması en önemli gündemi oluşturuyor. Grup Başkanı Özgür Özel ekibinin, mahkeme kararının ardından başlattığı girişimle olağanüstü kurultay çağrısı için bine yakın delegenin imzalarının toplandığı belirtiliyor. Özel ekibinin toplanan bu imzaları bugün Genel Merkez’e ulaştıracağı da kulislerde konuşuluyor. Mahkeme kararıyla görevine dönen yeni CHP yönetimi ise “butlan” kararı nedeniyle bir tarih verilemeyeceği için olağanüstü kurultay yapılamayacağını savunuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, ikinci bir adım daha atarak olağan kurultay sürecini başlattı.

MUHATAP MAHKEME

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden bir isim Hürriyet’e, “PM’deki istifalarda olduğu gibi kurultay imzalarında da ‘Onu bize değil mahkemeye verin, çünkü ortada bir tedbir kararı var’ denir, yani ‘İstifalar gibi imzaların muhatabı da biz değil, tedbir kararını veren mahkeme yaklaşımı içinde olunur” dedi. Kurultay imzalarında sonuç alınamaması halinde Özel ekibinin olağanüstü kurultay sürecini zorlamak için yargıya başvuracağı belirtiliyor. Özel çevresinden, süreci zorlayıp hızlandırabilmek için mevcut yönetimin yerine bir “çağrı heyeti” görevlendirilmesi talebinin gündeme gelebileceği de dillendiriliyor.

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GRUP KRİZİ

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Geçen hafta Meclis kapısındaki olaylı görüntülerle gündeme gelen “grup” krizi de tırmanıyor. Kılıçdaroğlu yönetimi, “tedbirli” olarak ihraçlarını isteyerek Grup Başkanvekilliklerini düşürdüğü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın yerlerine kendilerine yakın isimleri getirmeye çalışıyor. Bunun için de öncelikle bu iki ismin Meclis’teki odalarının bir an önce boşaltılması için Meclis yönetimi ile temas yürütülüyor. Bu iki koltuğun nasıl doldurulacağı konusunda da “tedbir” kararının atama ile görevlendirmelere olanak tanıyıp tanımadığı tartışılıyor. Kılıçdaroğlu cephesinde bu iki koltuk için İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in adları geçiyor.

ÖZEL’DEN KARŞI HAMLE

Kılıçdaroğlu yönetiminin bir sonraki hamlesinin ise “hukuksuz” diyerek itiraz ettikleri Grup Başkanlığı’nın boşaltılması olduğu belirtilirken, bu görev için kulislerde, partinin eski sözcüsü Faik Öztrak’ın adı geçiyor. Ancak kulislerde, bu görev için de büyük rekabet olacağından söz ediliyor. Özgür Özel cephesinin de bu hafta içinde kapalı bir grup toplantısıyla Başarır ve Günaydın’ın yerlerine yeni isimleri seçtirmeye çalışacağı belirtiliyor.

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KÜRSÜDE KİM OLACAK

Haftanın bir başka önemli kriz başlığını da Meclis grubunda kürsüye bu kez kimin çıkacağı oluşturacak. Her iki tarafın da grup toplantısının kendi başkanlıklarında yapılması yönünde Meclis Başkanlığı’na başvurularının olduğu öğrenildi. Şu anda sadece tek bir grup başkanvekilinin görev yapmasına karşın Meclis grup yönetiminin hâlâ Özel’e yakın isimlerden oluşması nedeniyle bu hafta da aynı saatlerde biri Meclis’te, diğeri Genel Merkez’de iki grup toplantısı olabileceği belirtiliyor.

MYK’DA İHRAÇ BEKLENTİSİ

CHP’de gözler bir yandan da çarşamba günü yapılması beklenen Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısında olacak. Bazı belediye başkanlarının yanı sıra özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı önemli örgütlere yönelik ihraç ve yeni görevlendirmelere ilişkin beklentiler haftanın tansiyonunu daha da yükseltti.

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İKİ PARTİ HAZIR İDDİASI

Özgür Özel yönetiminin olası gelişmelere karşı “yedekli” iki yeni parti hazırlığı içinde olduğu da bildirildi. Kulislerde, bu partilerden birinin seçimlere girmeye hak kazanmış, diğerinin ise yeni kurulacak bir parti olacağı konuşulurken eski CHP milletvekili, gazeteci Mustafa Balbay da dün bir televizyon kanalında şunları söyledi: “Yeni binaların tutulduğu, yedek partinin hazır olduğu değerlendirmeleri var. Benim aldığı bilgilere göre de bunlar doğru. Yeni arayışlar söz konusu. Son ana kadar tedbirsiz yakalanmama yaklaşımı var. Anadolu’nun birçok ilinde belediye başkanları da biraz kendiliğinden yeni binaları hazırlamış durumda.”