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Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

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#CHP#Tanju Özcan#Disiplin Kurulu
Tanju Özcan, CHPden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 17:04

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda disiplin kuruluna sevk edilişine ilişkin, "Başkaldırıyorum" dedi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği bildirildi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından disiplin kuruluna sevk edilişine ilişkin, “Başkaldırıyorum” ifadelerini kullandı.

"SİYASİ MALİYETİNİ BİR DAHA HESAPLAMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun “Gerekirse 6’lı masa yerine 16’lı masa kurarız” sözlerini eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6’lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik. Masa 16’ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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"SEÇİMİ KAYBEDEN SAYIN GENEL BAŞKAN"

Özcan, CHP 81 il başkanının ortak açıklamasına da tepki göstermişti:

"Canan Kaftancıoğlu’nun 55’i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum. ‘Çevir kazı yanmasın’ gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; “Suç birazda bizim” anlamına gelecek sözler söyletilmiş.

Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK” Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır."

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