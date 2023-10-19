CHP'de sürpriz iddia: Kılıçdaroğlu 'Bu son' mu diyecek

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CHP çevrelerinde yapılan hesaplara göre, 4-5 Kasım’daki büyük kurultayda tam katılım olması halinde 1198’i seçilmiş, 169’u Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekillerinden oluşan doğal delegeler olmak üzere toplam 1367 delege oy kullanacak.

İSTANBUL HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Önceki gün Bitlis seçimiyle birlikte 81 ilde kurultay sürecini tamamlayan CHP’de kâğıt kalem elde delege hesapları yapılmaya başlanırken, genel merkezciler de değişimciler de kendilerinin önde olduğunu açıkladı. Tarafsız gözlemcilere göre ise, İstanbul kurultayıyla değişen hava hesapları karıştırdı. Seçilmiş delegelerde genel merkez, doğal delegelerde değişimciler ağırlıkta ancak her iki taraf açısından da açık ara denebilecek bir ağırlık oluşmadığı için kurultay süreci bıçak sırtı bir yarışa sahne olacak.

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BOŞ OY ENDİŞESİ

Kurultayda yarışacak iki güçlü adaydan birini seçilebilmek için salt çoğunluk olan 684’ün bir fazlası 685 delegenin oyunu alması gerekiyor. İlk iki turda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, genel başkan en çok oyu alanın kazanacağı üçüncü turda seçilecek. Ancak seçimin sonraki turlara kalabileceği olasılığından söz ediliyor. 150-200 boş oy kullanılması halinde tarafların salt çoğunluğu ilk iki turda yakalayabilmesi zor bulunurken, CHP’li bir kaynak “Boş oy riski yabana atılmamalı” dedi.

‘SON KONGREM’ SEÇENEĞİ

Kulislerde, “Bu ihtimal gerçekleşirse hem Kılıçdaroğlu’nun kendisi hem de yeni dönemde partiyi birlikte yöneteceği PM listesi yaralı bereli seçilmiş olur” değerlendirmesi yapılıyor. Genel Merkez çevrelerinin bu ihtimale karşı Kılıçdaroğlu’na, “Bu benim son kongrem. Seçimlerden sonra mayıs ayında partiyi yeniden kurultaya götürüp işi ehline verip, gemiyi de sağlam limana sağ salim bağlarım” mesajıyla kurultaya gitmesini önermeye hazırlandığı konuşuluyor.

YENİ SEÇİLEN İL ÖRGÜTLERİYLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçilen Muğla ve Çorum il yönetimlerini parti genel merkezinde kabul etti. Kılıçdroğlu’nun Çorum örgütünü kabulünde Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da hazır bulundu. Kılıçdaroğlu dün ayrıca CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı ile kongrelerini tamamlayan Sivas’taki ilçe başkanlarını ve CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’na seçilen Faruk Duha Erhan’la bir araya geldi. ANKARA

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KILIÇDAROĞLU SANAYİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİFED) heyetini parti genel merkezinde kabul etti. BASİFED Başkanı Mehmet Ali Kasalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabulünde, Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. ANKARA