CHP’de şimdi de Burcu Köksal şoku

Haberin Devamı

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından CHP şimdi de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal şoku yaşıyor. Burcu Köksal’ın salı günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Köksal’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü iddiaları üzerine CHP harekete geçti. CHP yöneticilerinin Köksal’a ulaşamadıkları belirtilirken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı ve belediye binası önünde toplanan partililer, “Başkan yapma” sloganları atarken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve partinin önde gelen isimlerinden Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da dün Afyonkarahisar’a gitti.

İL BAŞKANI: DİRENEMEDİ

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz yaptığı açıklamada, ne kendisinin ne de Genel Başkanı Özgür Özel’in Burcu Köksal’a ulaşabildiğini belirtti. Karadeniz, “Maalesef belediye başkanımız siyasi baskılara boyun eğmiş, maalesef direnememiştir” dedi. Bu arada, CHP il yönetimi de toplanarak Köksal’a yakın olduğu belirtilen Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak’ı görevden aldı. Köksal’ın adı daha önce de AK Parti’ye geçeceği yönündeki kulis iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisi ise bu iddiaları reddederek CHP’de kalacağını söylemişti.

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU DA ULAŞAMAMIŞ

Eski CHP milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da “mutlak butlan” tartışmalarının hedefi olan kurultay sürecinde kendisine yakınlığıyla tanınan Köksal’a ulaşmaya çalıştığını ancak Köksal’ın Kılıçdaroğlu’nun telefonlarına da cevap vermediğini söyledi. Yarkadaş katıldığı televizyon yayınında, Köksal ile görüştüğünü de belirterek görüşmesine ilişkin şunları söyledi:

‘EVET, BİR KARAR VERDİM’

“Burcu Köksal, ‘Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır’ diyor. ‘Sayın Cumhurbaşkanı ile yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel oyumun çok yüksek olduğunu gösterdi.’ Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal’a ‘Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız’ diyor.”

Burcu Köksal cephesinden ise kendisinin şehir dışında olduğu dışında iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.