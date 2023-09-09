CHP’de seçim için ittifaksız simülasyon

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CHP’de Mart 2024’teki yerel seçimlere yönelik, bir önceki yerel seçim sonuçlarının yanı sıra son seçim sonuçlarını da dikkate alan bir dizi simülasyon hazırlandı. İttifaklı ve ittifaksız seçenekleri içeren simülasyonlarda, son gelişmelerin ardından özellikle ittifaksız seçeneklere hız verilmeye başlandı. Kaynaklar Hürriyet’e, “Bütün seçenekleri masada tutup üzerine çalışıyoruz ancak başından beri asıl ağırlığı seçime kendi adaylarımızla tek başımıza katılacakmışız seçeneğine veriyoruz. Şu anda ağırlıklı olarak simülasyonlarımız da bu seçenek üzerine. Bunun yanında, ileride ittifak olasılıkları gündeme geldiğinde hazırlıklı olmak için bu seçeneklere yönelik simülasyonlarımız da çalışıyor” dediler.

ADAY ANKETLERİ

Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre şu anda yoğun olarak aday anketleri yapılıyor. Mevcut belediye başkanlarının yeniden seçilme olasılıkları ayrıntılı anketlerle ölçülüyor. Parti yöneticileri ve milletvekillerinden oluşan ekipler de yerinde gözlem yapıyor. Yönetimi CHP’de olmayan belediyeler için ise seçilebilecek aday arayışına girişildi. Bunun için de anketler ve yerinde araştırmalar yapılıyor.

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YAPAY ZEKÂ DA DEVREDE

Bu çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar Genel Merkez’de değerlendiriliyor. Önceki seçim sonuçları da dikkate alınarak yapılan bu simülasyonlarda, CHP’li bilişim uzmanlarının yapay zekâdan da yararlanarak geliştirdiği yeni bilgisayar sistemi kullanılıyor. Özellikle de önceki seçimde çok küçük farklarla kazanılıp kaybedilen yerlere seçim simülasyonlarından da yararlanıldığı özel çalışmalar yürütülüyor.

İYİ PARTİ VE YSP TABANI

Önümüzdeki süreçte ise özellikle İYİ PARTİ ve YSP cephelerinden gelen “seçimlere kendi adaylarıyla katılacakları” açıklamaları da dikkate alınarak farklı bir anket çalışması da yapılacağı öğrenildi. Kulislerde, ittifak seçeneklerinin tümüyle suya düşmesi halinde bu partilerin tabanlarına yönelik seri anketler yapılacağından söz ediliyor. Kulislerde, “Geçmişte, İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılabileceği iddiaları ortaya atıldığında benzer bir nabız yoklaması yapılmıştı. O zaman, İYİ Parti seçmeninin büyük bölümünün buna soğuk baktığı gözlenmişti. Şimdi de özellikle Ankara ve İstanbul gibi yerlerde her partinin kendi adayıyla ortaya çıkması halinde o partilere gönül vermiş seçmenin tercihinin ne yönde olacağı konusunda fikir edinilebilir” dediler.

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‘KOZMİK KAT’IN BİR ALTINDA SEÇİM KATI

- Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın başında bulunduğu çalışmalar için CHP Genel Merkezi’nde bir kat tümüyle bu işlere görevli ekiplere ayrıldı. CHP yakın tarihinin birçok kritik kararına ev sahipliği yapması nedeniyle “kozmik kat” olarak nitelenen ünlü 14. katın bir alt katı, 13. kat tümüyle bu çalışmalara tahsis edildi. Sadece görevlilerin çıkabildiği, çalışmalarda yer almayanların istedikleri gibi giriş çıkışına izin verilmeyen bu kat için de da kulislerde, “partinin yeni kozmik katı” değerlendirmeleri yapılıyor.