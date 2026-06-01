CHP’de satranç haftası

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olarak Genel Merkez’e yerleşmesi, Özgür Özel’in de “Grup Başkanı” olarak Meclis’i “üs” tutmasıyla filen “iki başlı” bir yönetim görüntüsü veren CHP’de bu hafta, belki de partinin kaderini belirleyecek bir dizi önemli gelişme merakla izlenecek. “Mutlak butlan” kararı kadar CHP Genel Merkezi’nin polis müdahalesiyle boşaltılması görüntülerinin de ciddi türbülansa yol açtığı CHP çevrelerinde dikkatler, Kılıçdaroğlu’nun yeni “A takımı”nda kimlerin yer alacağından Parti Meclisi’nin (PM) toplanıp toplanmayacağı, yeni dönemin ilk Meclis grup toplantısında kimin sahne alacağı tartışmaları kadar, kurultay sürecine yönelik satranç hamlelerini akıllara getiren adımlara da çevrildi.

EN AZ 601 DELEGE İMZASI

Özel cephesi, bütün hazırlığını, bu süreçten çıkışın tek anahtarı olarak değerlendirdiği kurultay için yapıyor. Milletvekili grubunu arkasına alarak seçildiği “Grup Başkanı” olarak Meclis’i “gölge” Genel Merkez haline getiren Özel, kurultay için düğmeye basıyor. Özel cephesi, seçimli kurultay çağrısı için gerekli salt çoğunluğu sağlayabilmek için 1200 delegeden en az 601’inin imzası toplamaya bugünden itibaren başlıyor. Özel başkanlığında dün Meclis’te yapılan genişletilmiş MYK toplantısında da önemli gündem başlıklarından birini kurultay süreci çalışmaları oluşturdu. Zeynel Emre de, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü kurultay için düğmeye basıldığını belirterek, “Pazartesi, mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili delegelerin imzasını topluyoruz” dedi.





KURULTAY YİNE MAHKEMELİK Mİ

CHP tüzüğüne göre bu imzaların toplanması halinde 45 gün içinde kurultayın yapılması gerekiyor. Ancak isterse Genel Başkan’ın kurultay tarihini ileri tarihe bırakma konusunda inisiyatifinin olduğu söyleniyor. Kurultay için PM kararı çıkarılmak istendiğinde ise bu toplantının Genel Başkan başkanlığında yapılması zorunluluğu bulunuyor. Genel Başkan’ın kurultay gündemli toplantıya katılmaması halinde bu kararın alınmayacağı vurgulanıyor. Bu durumda ise imzacıların kurultay için yargıya başvurması gerekiyor. PM üyelerinin görevlerine başlamak için icra dairesinden belge almaları koşulunun delegeler için de getirilmesi halinde imza toplama sürecinin uzayabileceği de belirtiliyor.

‘YARGITAY’A İKİ DİLEKÇEYE BAKAR’

Emre de, “mutlak butlan” kararıyla getirilen “tedbir”in kurultay için engel oluşturduğu gerekçesine karşı, “Yargıtay’a verilecek iki dilekçeye bakar. Temyizden feragat edilir, kesinleşmiş olur ve tedbir kararı da ortadan kalkmış olur” derken, şu uyarıda da bulundu:

“4-5 Kasım 2023 ve sonraki kurultaylar mahkemece iptal edildi. Siyasi Partiler Yasası ve buna dayanarak hazırlanan tüzüklere göre 2 yıl artı 1 yıl uzatmalı olmak üzere 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez, bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.”

Bazı CHP’liler ise bu süre için Kasım 2026’yı işaret ediyor.

MECLİS’TE GRUP TOPLANTISI KRİZİ

Kılıçdaroğlu cephesinin, Özel’in “Grup Başkanlığı” ile birlikte yarınki Meclis grup toplantısına yönelik itirazı bu hafta yaşanabilecek bir başka krizin de fitilini ateşledi. Meclis Başkanlığı’nın, yarınki grup toplantısı için Özel’e grup salonunu tahsis edip etmeyeceği merak konusu olurken, Grup toplantısını Özel’in yapacağını söyleyen Zeynel Emre, mekan tartışmasıyla ilgili de, “Genel Başkan nerede konuşursa grup toplantısı orasıdır” dedi. Gözler bir yandan da, Meclis’in resmi internet sitesinde Özel’in “Grup Başkanı” olarak güncellemeye giden Meclis yönetiminin, Kılıçdaroğlu cephesinden gelen itiraz üzerine yeni bir karar alıp almayacağına da yöneldi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ‘A TAKIMI’

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “A takımı” olarak nitelenen yeni MYK’sı üzerinde çalıştığı da belirtildi. Ancak kulislerde, yeni MYK için düşünülen bazı isimlerin gelen tekliflere mesafeli yaklaştığı konuşuluyor. Adı yeni MYK kulislerinde geçen Mehmet Tüm sosyal medya hesabından, “Partimizde yaşanan ayrışmaların tarafı olacak herhangi bir pozisyonda bulunmayı doğru bulmuyorum. Bu nedenle oluşturulacak yeni MYK’da veya herhangi bir görevlendirmede yer almam mümkün değildir” açıklamasını yaptı. Yine MYK için adı geçen isimlerden eski Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve Akif Hamzaçebi’nin de mesafeli bir tutum aldıkları öne sürülürken, CHP’den bir kaynak Hürriyet’e, “Genel Merkez’e polis müdahalesi görüntüleri Kemal Bey’e yakın duran bazı isimleri geri durmaya itti” değerlendirmesinde bulundu. Kulislerde yeni MYK için Müslim Sarı, Bülent Kuşoğlu, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç, Devrim Barış Çelik, Yıldırım Kaya’nın isimleri geçiyor.

‘FETÖ’ İDDİASINA YANIT

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özgür Özel başkanlığında Meclis’te düzenlenen MYK’nın ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Emre, toplantıda gündemi değerlendirdiklerini belirterek, "Cumhuriyeti Halk Partisi'nin içinde bulunduğu, içine düşürüldüğü bu kumpas sürecini değerlendirdik. Buradan nasıl çıkarız? Hangi yol, hangi metotlarla halkımızla birlikte kumpasları savuştururuz; bunu konuştuk” dedi.

Emre, Özgür Özel'e yönelik iddialara tepki göstererek özetle şöyle konuştu:

“Sayın genel başkanımıza yönelik, önceki genel başkanımızın yapmış olduğu bir 'FETÖ artıklarını temizleyemediğim için özür dilerim' cümlesinden sonra belli ki çok organize bir şekilde saldırılar yapıldığını görüyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i FETÖ'yle ilişkilendirmeye çalışan, sanki irtibatı varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışan bir algı görüyoruz. Bir FETÖ itirafçısı demiş ki; Salihli'de eczacılık yaparken keşfedilmiş de parlatılmaya karar verilmiş. Bir defa Sayın Özgür Özel hiçbir zaman Salihli'de eczacılık yapmamıştır. Sayın Özgür Özel o tarihte Türkiye Eczacılar Birliği yönetimindedir, Ankara'dadır. Yine Sayın Özgür Özel'in, genel başkanımızın Sümerbank davasıyla parlatıldığını ifade etmiştir. Halbuki Sümerbank davası orada beyan edildiği gibi 2010 yılında değil, 2005 yılında açılmıştır. Sayın Genel Başkanımızın kızı İpek hiçbir zaman hiçbir FETÖ okuluna gitmemiştir. Bunu da sosyal medyada yazıp duruyorlar.”