CHP’de sandık günü PM’de liste savaşı

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ESKİ Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağını açıklamasının genel başkanlık yarışını gündemden düşürdüğü kurultayda asıl yarış, partinin en yetkili karar organı Parti Meclisi’nde (PM) yaşanacak. Özgür Özel ekibi ile muhalefetin listelerinin çarpışacağı kurultay sabahına kadar liste mesaisi yapıldı. Özel liste mesaisini Genel Merkez’de yaptı, muhalefetin seçim karargâhı ise İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın çalışma ofisi oldu. Bir önceki kurultayda da muhalefetin anahtar listesini hazırlayan Salıcı’ya bu kez Kılıçdaroğlu ve ekibinin de destek verdiği bildirildi.

MUHALEFETTE KOALİSYON

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Önceki kurultayın aksine bu kez muhalefette oluşan “liste koalisyonu”nun Özel’in listesini zorlayabileceği konuşuluyor. Bir önceki kurultayda yönetimin listesini 9 isimle delen muhalefetin bu kez 20 civarında üyelikle PM’de üçte bir çoğunluğu ele geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Bu kanattan isimler Hürriyet’e “Önceki kurultayda Kemal Bey kaybedince birçok delege gönül koyup salondan ayrıldı. O günkü listeyi de Oğuz Bey kendisi hazırladı. Yani Kemal Bey ile konuşularak hazırlanan bir liste değildi. O nedenle sandıkta da tam organize olunamadı. Ayrıca, doğrudan genel başkanın inisiyatifine bırakılan 8 kişilik kontenjanın dışında 52 kişilik olması gereken liste de 44 kişilik hazırlanmıştı, listedeki bu eksiklik en az 90 civarında oy kaybına yol açtı. Bu nedenle Oğuz Bey de dahil seçimi kıl payı kaybeden arkadaşlarımız oldu. Bu kez sandığa daha organize gidiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

LİSTEDE ÇİZİK ENDİŞESİ

Muhalefetin, kayyum tartışmaları sırasında Kılıçdaroğlu’na yönelik “yüzüne tükürürler” sözleri nedeniyle İmamoğlu’na yakın isimlerden Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’i hedefe koyduğu, Zeybek’in bu nedenle “liste çiziği” yiyebileceği de konuşuluyor. Zeybek ile birlikte PM’deki birkaç isme yönelik hoşnutsuzluğun da İmamoğlu ekibinde rahatsızlığa yol açtığı, bu nedenle sözkonusu isimleri korumaya yönelik “maymuncuk” liste çıkarılabileceği de kulislerde öne sürülüyor. Kurultayda gücünü perçinlemeyi hedeflediği konuşulan Özel’in ekibinin hazırlıklarını yürüttüğü listede, CHP listesinden DP İzmir Milletvekili olan ardından da yeniden CHP’ye geçen Salih Uzun olacağı belirtiliyor.

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KURULTAY SALONU HAZIR

CHP’nin bugünkü 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yapılacağı Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi, parti bayraklarıyla süslendi. Salonun girişine Atatürk ve CHP Lideri Özel’in yan yana olduğu ‘İrade milletindir’ pankartı asıldı. Delegelerin salona giriş yapacağı noktalara turnike yerleştirildi.

SİLİVRİ’DEKİ 3 KRİTİK DELEGE

1320 civarındaki delegeden kurultaya katılım da merak konusu oldu. Son kurultayın ardından yaşanan ihraçlar, partiye yeni katılımlar nedeniyle sayıların değiştiği CHP delegelerinden üç kritik isim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul’daki belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunuyor. Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için kurultayda oy kullanamayacak.

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MANSUR YAVAŞ NE YAPACAK

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde adı öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kurultaydaki liste yarışında alacağı pozisyon da merak konusu oldu. Kulislerde Yavaş’ın, Kılıçdaroğlu ile olan yakınlığı nedeniyle muhalefete daha yakın durabileceği tahminleri öne çıkarken, İzmir yerel siyasetinde etkisi bilinen eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de muhalefetin anahtar listesinde yer alabileceği belirtiliyor. CHP’nin büyük yarışa sahne olan kurultay sürecinde Ankara ve İzmir kurultaylarını Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kazanmıştı.

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ÜMİT UYSAL ‘ADAYIM’ DEMİŞTİ

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, önceki gün olağanüstü kurultayda CHP genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, “Birleşe birleşe kazanacağız. 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan adaylığımı açıklıyorum” dedi. Uysal’ın aday olabilmesi için 67 delegenin imzasını alması gerekiyor.

BERHAN ŞİMŞEK 3’ÜNCÜ ADAY

Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek CHP Genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Berhan Şimşek adaylığını sosyal medyadan duyurdu.

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PES’TEN DAYANIŞMA ZİYARETİ

CHP Lideri Özgür Özel, dün dayanışma ziyaretinde bulunan Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti ile partisinin genel merkezinde görüştü. Görüşmenin ardından Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı, eski Yunanistan Başbakanı George Papandreou ile birlikte ortak açıklama yapan Özel “Türkiye’de ana muhalefet partisi, son yerel seçimlerin birinci partisi ama dünyada Türkiye’nin partisi olduğumu, Türkiye’nin çıkarlarını savunduğumu en çok bugün bana desteğe gelen dostlarım biliyor. Burada bir adım geri adım atmadığımız, dünyaya derdimizi doğru anlattığımız için bugün bu durumdalar. Türkiye’nin sesini bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde İngiliz İşçi Partisi’nin sessizliğine tepki göstermiştim. Sonra yapılan bir açıklama var. Küçük harflerle, kısık bir sesle ama ilk güne göre daha iyi. Bu umut verici. Bundan sonra göstermeleri olası dayanışmayı Sayın Başbakan’ın ağzından duymak istediğimizi ifade ettik” dedi.