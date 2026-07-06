CHP’de ‘salı’ gerilimine NATO molası

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Başkent’te bugünden itibaren yaşamı yavaşlatıp durdurmaya başlayacak NATO önlemleri, ihraç kararları ve Meclis’teki grup toplantıları nedeniyle CHP’de artık gelenekselleşen salı gerilimini de etkiledi.

KILIÇDAROĞLU MYK’YI TOPLAMIYOR

Mahkeme kararıyla görevine dönen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir son dakika sürprizi yaşanmaması halinde bu haftaki programına MYK toplantısı koymadı. Yakın çevresi Hürriyet’e, “Kemal Bey, NATO Zirvesi’ni takip edecek” bilgisini verdi. MYK’nın toplanmaması ise kulislerde bu hafta ihraçlar olmayacağı şeklinde yorumlandı. Kılıçdaroğlu’nun göreve gelmesinden bu yana 36 il başkanı görevden alınmış, bunların 14’ü de ihraç istemiyle disipline verilmişti.

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BU HAFTA YENİ İHRAÇLAR YOK

Aynı şekilde Kadın Kolları Başkanı da görevden alınırken aralarında iki Grup Başkanvekilinin de bulunduğu 9 milletvekili de yine ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Örgütlerdeki görevden almaların ardından 45 mevcut il yönetiminin görev başında olduğu CHP’de, örgütlere yönelik yeni görevden alma ve ihraç kararları da bekleniyor. Aynı şekilde bazı milletvekillerinin de ihraç istemiyle disipline sevk edileceği söylentilerinin yaygın olarak konuşulduğu partide, adı ihraç listesinde geçen isimlerden Ankara Milletvekili Adnan Beker geçtiğimiz hafta sonu CHP’den istifa etmişti.

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ÖZEL, A TAKIMI’YLA ESKİŞEHİR’DE

NATO Zirvesi nedeniyle Meclis bu hafta tatile girdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Meclis’te grup toplantısı yapamayacak. Özel, salı günü, bir süredir sürdürdüğü il gezileri kapsamında Eskişehir’de olacak. Özel, bu gezisi sırasında kendisine yakın milletvekilleri ile de grup toplantısı formatında Eskişehir’de bir araya gelecek. Özgür Özel bu toplantıyı, Meclis’teki grup saati olan 13.30’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirecek. Özel’in bu ziyaretinde, Odunpazarı Belediyesi’nin Alzheimer Merkezi’nin açılışını da yapması bekleniyor.

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ÖZGÜR ÖZEL’DEN DENİZ GÖKTAŞ’A ZİYARET

CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerleri aşağılama’ suçlarından tutuklanan stand-up’çı Deniz Göktaş'ı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Cezaevine gelişinde Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve partililer tarafından karşılanan Özel, Deniz Göktaş ile yaklaşık 30 dakika süren bir görüşme yaptı. Özel, görüşmenin ardından cezaevinden ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cuma günü Göktaş adliyeye sevk edildiğinde destek ziyaretinde bulunmuştu.