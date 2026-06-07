CHP’de salı gerilimi

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MAHKEME kararıyla birlikte eski ve yeni yönetimler arasında fiilen iki merkezli bir yapıya evrilen CHP’de haftanın ilk gerilimi salı günkü geleneksel Meclis grup toplantısı nedeniyle yaşanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü 13.30’daki toplantıda grup kürsüsünde kendisinin olacağını resmen duyurdu. Bu gelişmenin ardından gözler, hafta sonunu yerel ara seçimlerin yapılacağı beldeleri dolaşarak geçiren Özgür Özel’in karşı hamlesine çevrildi.

MYK’DA NETLEŞTİRECEK

Özel’in bugün seçim sonuçlarını takip edeceği, yarın da Meclis’te kurmaylarını toplayarak durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından sonlandırılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ndeki bazı isimlerin de eklenlenmesiyle genişletilen eski MYK’sını toplayacak olan Özel, salı gününe ilişkin oyun planını netleştirecek. Özel’in karşı hamlesiyle ilgili kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Daha önce Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü anması nedeniyle Manisa’da olacağı için grup toplamayabileceği mesajını veren Özel’in bu konudaki kararını MYK’da netleştireceği belirtiliyor. “Anma programı akşam saatlerinde, bu nedenle öğleden sonra da gidebileceği için günün büyük bölümünde Ankara’da olacaktır. Gelişmelere göre Manisa programını ertesi gününe de erteleyebilir” yorumları öne çıkarken, kulislerde şu değerlendirmeler de yapılıyor:





ALTERNATİF GRUP OLUR MU

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“Meclis Başkanlığı’nın muhatabı partilerin Meclis grup yönetimleridir. Bu nedenle Meclis Başkanlığı’nın tavrı da takip edilecektir. Bu konuda girişimler de yürütülebilir. Ancak şu an itibarıyla bakıldığında alternatif bir grup toplantısı düşük ihtimal görünüyor. Bunun yerine grup yönetimi olarak Kılıçdaroğlu’nun Meclis programının tümüyle dışında durup, gerekirse aynı saatlerde Özel’in bir başka platformda basının karşısına çıkması da bir seçenek olarak gündeme gelebilir. Ancak yine gelişmelere göre alternatif bir grup toplantısı da tümüyle seçenekler dışında düşünülemez. Özellikle de Özel’in ziyaret ettiği seçim çevrelerinde alınacak olumlu sonuçlar bu seçeneği güçlendirebilir.”

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KILIÇDAROĞLU’NDAN MECLİS ÇIKARMASI

Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra Meclis’te grubuna hitap edecek. Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alan milletvekilleri, kurmayları ve destekçisi partililerle Meclis’e çıkarma yapması bekleniyor. Perşembe de Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de PM’yi toplayacak. Özel’in yakın çevresinden isimlerin de yer aldığı PM’nin, Genel Merkez’in polis müdahalesiyle tahliyesi ve kurultay tartışmaları nedeniyle gerilimli geçeceği tahminleri yapılırken, nasıl bir çoğunluğun oluşacağı da merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu cephesi PM’de çoğunluğun kendilerinden yana olduğunu iddia ediyor.