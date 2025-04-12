CHP'de Parti Meclisi toplantısı: MYK üyeleri belirlendi

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CHP'de 21’inci Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyelerinin belli olmasının ardından ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında saat 12.00'de toplandı. Toplantıda da CHP lideri Özel’in yanına Parti Meclisi’nin en genç ve yeni üyeleri Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. Basına kapalı toplantıda parti içindeki yeni görevlendirmeler ele alındı. Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri de burada belirlendi. MYK listesi şu isimlerden oluştu:

"Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci Binici, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıkaya, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem, Mehmet Necati Yağcı, Ulaş Karasu."