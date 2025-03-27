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CHP Parti Meclisi, 'Olağanüstü Kurultay' kararını onayladı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Parti Meclisi#Özgür Özel
CHP Parti Meclisi, Olağanüstü Kurultay kararını onayladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 14:06

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da oylandı, İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

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CHP'de PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.00'de toplandı. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin başlatılan soruşturma gündeme alındı.

Ayrıca, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın açtığı olağanüstü kurultay iptal davası gibi yargı süreçleri de gündeme geldi.

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ONAYLANDI

CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı da görüşüldü. İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

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#CHP#Parti Meclisi#Özgür Özel

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