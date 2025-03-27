CHP Parti Meclisi, 'Olağanüstü Kurultay' kararını onayladı

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CHP'de PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 12.00'de toplandı. Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin başlatılan soruşturma gündeme alındı.

Ayrıca, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın açtığı olağanüstü kurultay iptal davası gibi yargı süreçleri de gündeme geldi.

İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI ONAYLANDI

CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı da görüşüldü. İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.