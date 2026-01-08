×
Gündem Haberleri

CHP'de Parti Meclisi toplandı

Güncelleme Tarihi:

#CHP Parti Meclisi#Özgür Özel#2025 Değerlendirmesi
CHPde Parti Meclisi toplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2026 19:08

CHP'de yılın ilk Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Toplantının gündeminde, 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikaları ele alındı.

Edinilen bilgiye göre, Özel'in sunuşuyla başlayan toplantının gündeminde, 2025'in değerlendirmesi ve 2026 için parti politikalarına dair görüş ve öneriler, örgüt ve saha çalışmalarına dair öneri ve beklentiler yer aldı.

PM'de ayrıca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına dair bilgilendirme ve rapor yazım süreci de ele alındı.

